TC Rot-Weiß Stiepel geht in Bestbesetzung ins Saisonfinale

Bochum. Am letzten Spieltag in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga steht den Herren des TC Rot-Weiß Stiepel Top-Spieler Stefan Hlavsa wieder zur Verfügung.

Mit einem Sieg am Sonntag (8. März, 12.30 Uhr) können die Bochumer Tennis-Herren den Klassenerhalt beim VfT Schwarz-Weiß Marl sichern. Mit dabei ist auch wieder Stefan Hlavsa (Leistungsklasse 2), der in der vergangenen Woche wegen Schulterbeschwerden gefehlt hatte.

Ausgeglichener Kader fängt Verletzungen auf

„Unsere Mannschaft ist sehr ausgeglichen. Deshalb hatten wir keine Probleme, so ein Fehlen aufzufangen“, erläutert Kapitän Dominik Lins. Im Verlauf der Spielzeit rotierten die Stiepeler mehrmals. „Wir haben viele Spieler, die Bock haben zu spielen. Auch deshalb freuen wir uns auf den Sommer. Da können wir wieder mehr Spieler einsetzen. Keiner von uns ist böse, wenn wir wieder draußen spielen können“, sagt Lins lachend.

Gegner Marl ist keine unbekannte Größe

Bevor es aber auf die rote Asche geht, steht in Marl der letzte Spieltag in der Halle an. „Wir sind wieder alle fit und wollen nun den dritten Saisonsieg“, erklärt Lins. Der Gegner VfT Schwarz-Weiß Marl ist in Stiepel kein Unbekannter mehr. „Wir fahren sehr häufig nach Marl“, sagt Lins, der die Gegner recht gut einschätzen kann. „Die Marler sind ähnlich gut aufgestellt wie wir. Die bisherigen Spieltage verliefen immer recht ausgeglichen. Es kann alles oder nichts passieren“, findet der Bochumer Kapitän, der in der Abschlusstabelle möglichst weit oben stehen möchte.