Bochum. Der TC Grün-Weiß Bochum entwickelt sich immer mehr zu einem Kinder- und Familienverein. Nun wurde der Verein dafür in Kamen ausgezeichnet.

TC Grün-Weiß für erfolgreiche Jugendarbeit im Bezirk geehrt

In der Kamener Stadthalle überreichte Bezirksjugendwart Daniel Stuke den Pokal für den erfolgreichsten Verein im Jugendbereich an Dieter Wallstein, erster Vorsitzender des TC Grün-Weiß. Der Verein aus dem Stadtteil Hordel setzte sich gegen 178 Vereine aus dem Gesamtbezirk durch. Gleichzeitig wurden acht Jugendmannschaften der Grün-Weißen für ihre sportlichen Erfolge im Sommer geehrt.

Seit 2014 entwickelt sich der TC Grün-Weiß immer mehr zu einem Kinder- und Familienverein. In Kooperation mit den Stadtwerken entstand auf der Anlage an der Erzbahntresse ein neuer Kinderspielplatz. Gleichzeitig baute der Verein einen normalen Tennisplatz in vier Kleinfeldplätze um. Diese werden von Kindern unter acht Jahren genutzt. Auch deshalb stieg die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren beim TC Grün-Weiß auf 115.

Acht Jugendmannschaften stehen auf dem Treppchen

Ausgezeichnet wurde die die gemischte U8 als dritter Bezirksmeister, die gemischte U10/1 als Kreis-; Bezirks- und Vize-Westfalenmeister, die U10/2 als Kreisklassenchampions, die Junioren U12/1 als Bezirks- und Vize-Westfalenmeister, die Juniorinnen U12/1 als Bezirks- uns Vize-Westfalenmeister, die Junioren U15/3 als Kreisklassenchampions, die Juniorinnen U15/1 als Bezirks- und Vize-Westfalenmeister, die Juniorinnen U18 als Aufsteiger in die Ruhr-Lippe-Liga.