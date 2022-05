TB Höntrop richtet erneut Westdeutsche Meisterschaft aus

Zuletzt spielten die U15-Teams um den Titel des Westdeutschen Meisters. Nun treten die Junioren in Höntrop an.

Wattenscheid. Der TB Höntrop richtet erneut eine Westdeutsche Meisterschaft aus. Am Sonntag geht es bei der U21 in Wattenscheid um den Titel.

Nach den Westdeutschen Titelkämpfen der männlichen U15 Anfang April ist der TB Höntrop erneut Gastgeber für eine Endrunde um die WDM. Diesmal finden vornehmlich in der Sporthalle der Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule die Wettkämpfe der Junioren – also der U21 – statt.

Eigentlich gibt es diese Altersklasse im Westdeutschen Volleyball-Verband gar nicht, aber nach zwei Jahren Pandemie mit vielen ausgefallenen Spielen, zwei abgebrochenen Spielzeiten soll diese zusätzliche Endrunde gerade den Spielern aus den Jahrgängen 2002, die in ihren letzten beiden Jugendjahren 2020 und 2021 sehr unter den Einschränkungen leiden mussten, noch einmal ein Highlight auf hohem sportlichen Niveau ermöglichen.

Die Volleyballer des Turnbund begrüßen dabei acht der besten Teams aus NRW, die in 20 Spielen den einmaligen Titelträger in dieser Altersklasse ermitteln werden.

TB Höntrop ist als Ausrichter dabei

Der TB Höntrop ist als Ausrichter ebenso am Start wie die favorisierten Teams von VV Humann Essen und FC Junkersdorf Köln. Die Essener Nachbarn werden dabei u.a. mit fünf Spielern aus dem Kader und des Zweitligisten antreten. Die Kölner haben immerhin einen Spieler aus dem Regionalligateam dabei.

Die Eröffnungsfeier ist am Sonntag um 9,45 Uhr, der erste Ball geht um 10.30 Uhr über das Netz. Die Halbfinalspiele werden gegen 15.30 Uhr und das Finale gegen 17.30 Uhr erwartet.

Weitere Volleyball-Highlights am Wochenende

Einen Tag vorher steht das letzte Saisonspiel der Höntroper Landesliga-Herren gegen SVE Grumme auf dem Programm. Hier möchte sich das Team mit einer ähnlich guten Leistung wie zuletzt gegen den Werdener TB (3:0) noch einmal von den Fans verabschieden.

Am Sonntag wird dann das letzte Spiel der Frauen in der Verbandsliga nachgeholt. Auch hier könnte die Dramaturgie nicht besser sein. Der TB Höntrop trifft als Zweiter auf den Tabellenführer VC Recklinghausen. Eine von beiden Mannschaften wird nach dem Spiel als Meister der Verbandsliga feststehen und somit direkt in die Oberliga aufsteigen. Es wird also ein Endspiel.

