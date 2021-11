Tatjana Pinto: TV Wattenscheid verpflichtet Top-Sprinterin

Mehrfache Deutsche Meisterin: Tatjana Pinto, hier 2019 nach ihrem 200-Meter-Erfolg in Berlin.

Wattenscheid. Ein Top-Neuzugang für den TV Wattenscheid 01: Die mehrfache Deutsche Sprintmeisterin Tatjana Pinto kommt ins Lohrheidestadion.

Der TV Wattenscheid 01 hat sich mit einer prominenten Top-Leichtathletin verstärkt: Die mehrfache Deutsche Meisterin Tatjana Pinto startet bald für den Club aus dem Lohrheidestadion. Zuletzt startete Pinto für den LC Paderborn, bereits seit Jahren hatte TV-01-Manager Michael Huke versucht, sie für Wattenscheid zu gewinnen. Jetzt hatte er Erfolg.

„Ich kenne Tatjana schon so lange, habe sie viele Jahre als Leistungssportkoordinator NRW auch betreut – und ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass eine Athletin wie sie in unsere Reihen gut passen würde“, so Huke über die 29-Jährige.

TV Wattenscheid: Neues Aushängeschild nach Dutkiewicz-Rücktritt

Die gebürtige Münsteranerin soll als neues Aushängeschild des Vereins die Lücke füllen, die der Rücktritt von Pamela Dutkiewicz-Emmerich hinterlassen hat. Huke: „Tatjana ist eine Athletin, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften ins Finale laufen kann, mit ihr haben wir nach dem Karriereende von Pamela Dutkiewicz-Emmerich wieder eine hochkarätige Olympia-Kader-Athletin im Team. Ich sehe sie auch bei einer Zeit von unter elf Sekunden.“

Genau bei 11,00 Sekunden liegt aktuell Pintos 100-Meter-Bestzeit. Sie startet auch über 60 Meter in der Halle und über 200 Meter. 2014, 2016 und 2019 wurde sie über 100 Meter Deutsche Meisterin, 2019 gewann sie auch die 200 Meter. In der Halle hat sie drei deutsche Meistertitel (unter anderem den Doppelpack aus 60 und 200 Meter 2018). Zuletzt stand sie bei Olympia in Tokio im 100-Meter-Halbfinale.

Tatjana Pinto freut sich auf den Neuanfang

Die Lohrheide kennt Pinto bereits bestens: Sie hat in Wattenscheid schon mehrfach trainiert, zuletzt im Puma-Camp gemeinsam mit dem späteren kanadischen 200-Meter-Olympiasieger André de Grasse.

Pinto erklärt ihre Entscheidung: „Die Gelegenheit hat sich geboten und ich freue mich vor allem über die Wertschätzung und das Verständnis, die mir entgegengebracht werden, ich fühle mich beim TV 01 sehr gut aufgehoben.“ Für sie sei der Wechsel „wie ein Neuanfang, wie aus dem Frühling in den Sommer zu kommen. Und die 11,00 sind auch schon lange fällig. Das ist eine Frage der Zeit.“ (phz)

