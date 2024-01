Bochum Vor 12.000 Menschen tritt Tanzstudio-Gründer Michael Kassner mit seiner Band „General Base“ auf - nach jahrelanger Pause. Ein Porträt.

Vor 12.000 Menschen stand Michael Kassner an einem Wochenende im Winter noch auf der Bühne. „72 Stunden später habe ich ein Sozialprojekt in Hagen geleitet“, erinnerte sich der 52-Jährige. Der Bochumer ist der Gründer des Tanzstudios Stylez Unlimited in Harpen, mit dem er auch zahlreiche Förder- und Sozialprojekte durchführt. Aber er ist auch Teil der 90er-Jahre-Musikgruppe „General Base“, mit der er bei Festivals auf der Bühne steht – wenn auch mit einigen Jahren Unterbrechung.

„Eigentlich wollte ich nur mal in einem Musikvideo mitmachen“, sagte Michael Kassner über den Traum seiner Jugend. 1984 war das. „Da habe ich MTV das erste Mal richtig wahrgenommen.“ Damals war Kassner, der in Bochum-Weitmar aufgewachen ist, 13 Jahre alt. Heute habe er mehr erreicht als er eigentlich wollte, sagte er. Für zahlreiche Künstler habe er Musikvideos choreografiert, Tänzer für diese vermittelt.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Bochumer tritt vor rund 12.000 Menschen auf: „Stimmung war unglaublich“

Mit „General Base“ steht er inzwischen wieder auf der Bühne. Zuletzt im November des vergangenen Jahres. In Mannheim beim „Sunshine Live – Die 90er live on Stage“ haben rund 12.000 Menschen vor der Bühne gefeiert. „Ich war erst erschrocken über so viele Menschen, aber sie Stimmung war unglaublich. Das kann man gar nicht beschreiben“, erinnert sich Kassner. Zum zweiten Mal nach 2017 war „General Base“ bei dem Festival.

Ein Moment sei ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Da standen Fans vor mir, die Bilder oder eine CD von uns in der Hand hielten. Ich dachte, ich habe einen Zeitsprung gemacht.“ Die Zuschauerinnen und Zuschauer seien unter anderem aus Serbien, Finnland und Polen angereist. „Die haben erzählt, dass sie extra wegen uns gekommen sind. Ich musste mich zusammenreißen, weil mich das so berührt hat in dem Moment. Das war schon auch skurril.“

News und Hintergründe zum VfL Bochum

Bochumer gründet Stylez-Unlimited in Bochum-Harpen

Hauptsächlich arbeitet Kassner aber weiterhin in seinem Tanzstudio Stylez Unlimited, das sich auf klassische und urbane Tanzstile spezialisiert hat. Zwölf Tanzstile werden auf drei verschiedenen Dancefloors von montags bis freitags angeboten.

Die Tänzerinnen und Tänzer treten bei Veranstaltungen wie dem Bochumer Musiksommer auf, aber auch bei internationalen Festivals wie dem „Frauenfeld“ in der Schweiz. Auch an Battles und Meisterschaften nehmen sie teil, erklärte Kassner. Es sei für jeden etwas dabei. „Die Jüngsten sind vier Jahre alt, da sprechen wir von Tanzvorbereitung. Die Ältesten sind über 50, ein paar sind über 60. Wir sind ziemlich breit aufgestellt.“

Michael Kassner ist Gründer von Stylez Unlimited. Das Tanzstudio hat sich auf klassische und urbane Tanzstile spezialisiert. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

In den 90er-Jahren gegründet: Bochumer war zunächst MC

Auf der anderen Seite ist Kassner seit den 90er-Jahren Teil des Projekts „General Base“, das von Thomas Kukula 1991 gegründet wurde. Kukula war unter anderem DJ in der Bochumer Diskothek „Tarm Center“. „General Base war erst als Studioprojekt gedacht, wie man es heute auch von elektronischen Musikproduzenten kennt“, erklärte der Bochumer.

Diese Texte haben viele Menschen interessiert

Dabei singe jemand etwas ein oder erstelle ein Sample, wird ausbezahlt und der Produzent nutzt diesen Ton, um damit Musik zu produzieren. Neben Kassner, dessen Pseudonym in der Gruppe „MIC“ war, war „Sarah“, ebenfalls ein Künstlername, die Frontfrau der Gruppe.

Kassner, der gerne im „Tarm Center“ war, und Kukula kannten sich aus der Diskothek. „Er kannte mich vom Tanzen und hat für das Projekt einen MC gesucht, also jemanden, der die Menschen anheizt und hyped“, erinnerte sich der Bochumer. Der DJ habe ihn gefragt, ob er den Part übernehmen möchte. „Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht und zugesagt.“

„General Base“ war mit fünf Songs in den deutschen Single-Charts

Daraus sei die Idee mit einer eigenen Single entstanden, der Bochumer wurde zum Frontman der Gruppe „General Base“. Neben Kassner, dessen Pseudonym in der Gruppe „MIC“ war, war „Sarah“, ebenfalls ein Künstlername, die Frontfrau der Gruppe. 1993 erschien das erste Album „First“. Und das brachte mehrere Chartplatzierungen mit sich: Mit fünf Liedern landete die Gruppe in den deutschen Single-Charts. Über 16 Wochen war der Song „Base of Love“ 1994 auf Platz 22 – die beste Charts-Platzierung von „General Base“. Auch in der Schweiz und in Großbritannien waren Lieder von „General Base“ in den Charts.

Viele Live-Auftritte folgten. „Wir sind zum Beispiel in London, Dublin, St. Petersburg und auch in Miami aufgetreten“, erinnerte sich Kassner. Heute hat „General Base“ über 73.000 Hörerinnen und Hörer monatlich beim Streaming-Dienst Spotify.

„General Base“ ist wieder zurück: „Wer weiß, wie sich das entwickelt“

In seinem Privatleben sei Kassner eher ein zurückhaltender Mensch. Aber: „Ich mochte die Bühne schon immer.“ Über rund 14 Jahre habe die Band pausiert – 2004 habe es ein kurzes Remake gegeben. Irgendwann seien die Anfragen immer häufiger geworden – besonders durch die steigende Begeisterung für 90er-Jahre Partys und -Festivals. Aber: „Wir haben erstmal nicht den Anlass gesehen, uns dafür noch einmal zu formieren. Das war gar nicht arrogant gemeint, aber jeder hatte sein eigenes Business inzwischen.“

Nach ein paar Auftritten, wie die in Mannheim, habe der Bochumer allerdings wieder Lust auf mehr. Das Ziel stehe fest: „Wir würden uns 2024 gerne so aufstellen, dass bekannter wird, dass es uns wieder gibt“, sagte Michael Kassner, „und wir uns für Shows auch anbieten. Wer weiß in welcher Form sich das entwickelt.“

News und Hintergründe zum Fußball in Bochum & Wattenscheid

Alles zum Sport in Bochum und Wattenscheid lesen Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum gibt es hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum