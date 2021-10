Fußball: Landesliga SW Wattenscheid will in der Tabelle nach oben klettern

Wattenscheid. Nach dem 3:2 über Horst-Emscher will SW Wattenscheid auch gegen die SG Welper gewinnen. Doch das wird nicht leicht – die Personaldecke ist dünn.

Nach dem hart erarbeiteten 3:2-Erfolg bei Horst-Emscher 08 gehört SW Wattenscheid als Tabellenneunter in der Landesliga wieder zu den Clubs der oberen Tabellenhälfte. Wenn auch knapp. Diese Situation weiter zu verbessern haben sich Trainer Christian Möller und sein Team am Sonntag ab 15 Uhr im Heimspiel gegen die SG Welper auf die schwarz-weißen Fahnen geschrieben.

Allerdings muss dies unter erschwerten personellen Bedingungen gelingen. Denn die Ausfallliste an der Dickebank ist einmal mehr ausgesprochen lang. Maurice Stiller teilte der Mannschaft in dieser Woche mit, dass er aufgrund seines Kreuzbandrisses ab sofort seine aktive sportliche Laufbahn beendet und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Diyar Kaplan wurde nach seinem Feldverweis in Horst Emscher für drei Spiele gesperrt, Jan Tegtmeier fehlt aus privaten Gründen.

SW Wattenscheid: Jamil Carew stößt neu zum Team

Mit Joshua Forbes (Zehenprobleme), Ozan Simsek (Leistenbeschwerden), Bastian Dirsus (Rückenprobleme), Patrick Mosemann (Corona-Quarantäne) fehlt ein weiteres Quartett verletzungs- bzw. krankheitsbedingt. Außerdem bangt Trainer Christian Möller noch um das Mitwirken von Sean Falatik und Chahine Ballhout, die aufgrund muskulärer Probleme nicht trainieren konnten.

Aber es gibt auch positive Nachrichten aus dem Personalbereich. Joshua Schroven ist zurück aus dem Urlaub und mit Jamil Carew verpflichtete SW 08 noch einen weiteren Spieler. Der Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeldeinsetzbare Neuzugang ist seit dem 5. Oktober spielberechtigt. „Natürlich wollen wir weiter in der Tabelle klettern, aber zunächst einmal müssen wir aus den verbliebenen Spielern noch eine Mannschaft basteln“, sieht sich Möller auch kreativ herausgefordert.