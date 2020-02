SW Wattenscheid verlängert mit Trainer Christian Möller

Beim Fußball-Bezirksligisten SW Wattenscheid sind sie offenbar mit der Arbeit von Trainer Christian Möller sehr zufrieden. Wilhelm Peters, der 1. Vorsitzende des Vereins, meldet, dass der Vertrag mit Möller nun um ein weiteres Jahr verlängert worden ist. Auch die Verträge zweier Spieler wurden verlängert.

Spielführer Jan Tegtmeier bleibt dem Team ebenso erhalten wie Joshua Schroven. Derzeit belegen die Wattenscheider in der Bezirksliga Staffel 10 hinter der SG Welper Platz zwei. Am kommenden Sonntag, 1. März) kommt es in Welper zum Vergleich mit dem Spitzenreiter. Wattenscheid hat zwei Punkte Rückstand aber auch ein Spiel weniger.

Zuletzt setzte sich das Möller-Team in der vierten Runde des Kreispokals mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen den Landesligisten DJK Wattenscheid durch.