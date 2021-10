Schwarz-Weiß Wattenscheid: Rücktritt mit schweren Vorwürfen

Wattenscheid. Willi Peters tritt als Vorsitzender von SW Wattenscheid 08 zurück: Streit im Vorstand. Wie es beim Landesligisten weiter geht, ist unklar.

Ärger bei Fußball-Landesligist Schwarz-Weiß Wattenscheid 08: Der langjährige Vorsitzende Willi Peters tritt zum 1. Dezember von seinem Amt zurück. Als Grund nennt er Streit im Vereinsvorstand – er sei „hintergangen worden“, sagte er der WAZ.

Peters erklärt seinen Schritt: „Das ist keine Entscheidung, die im Frust entstanden ist. Ich habe mir das gut überlegt. Ich bin fast 40 Jahre im Verein, ich bin Fußballer durch und durch, habe fast alle Posten mal übernommen. Wenn man dann hintergangenen wird im Vorstand, wenn man als erster Vorsitzender nicht alles erfährt, wenn das, was man zusammen beschlossen hat, nicht mehr gilt – dann trete ich zurück.“

Wattenscheid 08: Kunstrasenprojekt läuft weiter

Was genau vorgefallen sei, wollte Peters nicht sagen – er wolle dem Verein nicht schaden. Es gehe nicht um die erste Mannschaft. Auch zu finanziellen Fragen wollte er sich nicht weiter äußern. Der 2. Vorsitzende Frank Johann wollte auf Anfrage der WAZ den Rücktritt nicht kommentieren.

Peters kümmerte sich vor allem um die Belange rund um die erste Mannschaft, die zwischenzeitlich bis in die Westfalenliga aufstieg, aktuell in der Landesliga spielt. Dazu kämpfte er lange für einen neuen Kunstrasenplatz an der Dickebankstraße, 2022 geplant.

Auch das Projekt „Rollen & Gleiten“ ist dort vorgesehen. „Die Planungen hier gehen natürlich weiter“, so WAT-Bezirksbürgermeister Herzog, oft im Kontakt mit dem traditionsreichen Sportverein und Willi Peters. „Der Stadtteil hat genug Probleme und muss nachhaltig aufgewertet werden.“ (Dre/phz)

