SW Wattenscheid 08: Mit Rumpfelf zum Punkt gegen Welper

Wattenscheid. Elf Spieler aus dem Landesliga-Kader konnten gegen die SG Welper nur spielen. SW Wattenscheid 08 feierte daher das 2:2 wie einen Sieg.

Ein 2:2 (1:1) gegen den Tabellenletzten ist für eine heimstarke Mannschaft wie Landesligist Wattenscheid 08 – die Schwarz-Weißen sind seit nunmehr zweieinhalb Jahren in Meisterschaftsspielen an der Dickebank ungeschlagen – eigentlich kein Grund zur Freude.

Am Sonntag aber war es anders. Trainer Christian Möller platzte beinahe vor Stolz. „Aufgrund unserer Personalsituation ist dieses Unentschieden gegen Welper fast schon eine Sensation“, jubelte der ehemalige Torhüter nach dem Abpfiff.

Nur elf Spieler aus dem Kader können für SW Wattenscheid 08 spielen

Gerade einmal elf Spieler aus dem Landesligakader standen ihm zur Verfügung. Die gleiche Anzahl an Spielern fehlte aus den verschiedensten Gründen. „Die kämpferische Leistung und die Einstellung waren sehr, sehr gut“, fand Möller nach den 90 Minuten ausschließlich positive Aspekte.

Nachdem die Aufstellung eher an eine Bastelstunde erinnerte, erwischte Wattenscheid den besseren Start. Nach Flanke von David Yeboah war Fabio Herrmann mit dem Kopf zur Stelle – 1:0 (7.). Welper dreht das Ergebnis bis zur 59. Minute.

Trainer Möller ärgert sich über eine „Fehlentscheidung“ beim 1:2

Dabei war Möller vor allem mit dem Treffer zum 1:2 nicht einverstanden. „Nach einer Grätsche von Felix Grabienski lässt der Schiedsrichter zunächst weiterspielen. Dann aber interveniert der Linienrichter, und es gibt einen Handelfmeter“, berichtet Möller: „Dabei blockiert Grabienski den Ball eindeutig mit der Brust. Eine komplette Fehlentscheidung.“

Aber auch von diesem Nackenschlag ließen sich die Schwarz-Weißen nicht besiegen und arbeiteten mit Erfolg am Ausbau der Heimserie. In der 82. Minute traf Dominique mit einem tollen Schuss aus 35 Metern zum Ausgleich. „Ein unglaubliches Tor. Völlig unhaltbar“, so Möller. Er sah, wie seine Mannschaft sich für ihren immensen Aufwand am Ende auch belohnte.

Garant dafür war vor allem auch in der ersten Halbzeit Torhüter Heiko Langenfeld, der seine Mannschaft mit mehreren Paraden vor weiteren Gegentreffern bewahrte.

Die Fakten zum Spiel

SW Wattenscheid 08: Langenfeld – Ngwe, Osei Assibey, Grabienski, Raposinho – J. Schroven, Carew – D. Yeboah, D. Schroven, Barry – Herrmann.

Tore: 1:0 (6.) Herrmann, 1:1 (20.), 1:2 (59., 11m), 2:2 (82.) Raposinho.

