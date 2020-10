Auch nach dem 5. Spieltag der Landesliga bleibt SW Wattenscheid 08 von Trainer Christian Möller ungeschlagen. Dennoch herrschte im Lager des Aufsteigers pure Enttäuschung. Das 2:2-Unentschieden gegen den Tabellendritten Spvg. Horsthausen fühlte sich für die 08er eher wie eine Niederlage an.

„Die Mannschaft hat ein Mega-Spiel abgeliefert, wir waren das bessere Team. Horsthausen hat zwei Mal auf unser Tor geschossen“, berichtete der SW-Trainer frustriert: „Jetzt gilt es erst einmal, die Mannschaft wieder aufzubauen.“

Diyar Kaplan vergibt die erste Großchance für SW Wattenscheid 08

Bereits in der dritten Spielminute knallte Diyar Kaplan einen Freistoß gegen den Querbalken, später traf er aus ähnlicher Situation noch einmal den Pfosten. David Schroven setzte den Ball aus sechs Metern über den Kasten. Wie so häufig fiel der Treffer dann auf der Gegenseite für die bereits früh dezimierten Gäste, ein Horsthauser sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wegen Meckerns die Ampelkarte, durch einen umstrittenen Foulelfmeter. Joshua Schroven soll seinen Gegenspieler zu Fall gebracht haben.

Aber auch durch das 0:2 (50.) im Anschluss an einen Konter ließ sich die Möller-Elf nicht bezwingen. Einen Rückpass von Jan Tegtmeier versenkte Bastian Dirsus aus 16 Metern zum Anschluss. Nur fünf Zeigerumdrehungen später hämmerte erneut Dirsus das Leder aus 20 Metern zum Ausgleich in die Maschen. Zum Sieg reichte es nicht mehr, auch, weil Cem Cece in der 93. Spielminute die letzte Großchance per Kopf ausließ.

Die Fakten zum Spiel: SW Wattenscheid 08 - Horsthausen 2:2

SW Wattenscheid 08: Langenfeld, Osei Assibey, Amougou, Mosemann, Kaplan – Dirsus, J. Schroven – Kontny (46. Cece), D. Schroven, Pape – Tegtmeier.

Tore: 0:1 (43., 11m), 0:2 (50.), 1:2 (60.) Dirsus, 2:2 (70.) Dirsus.

Bes. Vorkommnis: Gelbrote Karte für Horsthausen wegen Meckerns (45.)