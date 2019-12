SW Wattenscheid 08 hofft auf die Wintermeisterschaft

Die Mannschaft der letzten Wochen in der Fußball-Bezirksliga ist SW Wattenscheid 08 – und will sich vor Weihnachten mit der Tabellenführung bescheren.

VfB Günnigfeld (11./18) – SW Wattenscheid 08 (2./36). Zweiter Anlauf für das Derby in Wattenscheid. Wegen einer witterungsbedingten Platzsperre musste die Partie vor zwei Wochen abgesagt werden. Doch ob die Partie jetzt stattfindet wird (So., 14.45 Uhr, Martin-Lang-Straße), ist immer noch unklar. Durch den vielen Regen der vergangenen Tage ist die Platzanlage in Günnigfeld stark beeinträchtigt worden. „Wir stellen uns auf jeden Fall darauf ein, dass wir spielen. Entscheiden wird letztlich aber der Platzwart“, erklärt VfB-Coach Dino Degenhardt. Personell stehen die Vorzeichen für die Gastgeber recht gut: Bis auf Simon Schlüter (privat verhindert) stehen alle Spieler zur Verfügung.

Bei einem Erfolg würde Wattenscheid die SG Welper überholen

Für Wattenscheid wäre eine erneute Absage besonders bitter: Denn immerhin haben die 08er im letzten Spiel vor der Pause die Chance, mit einem Sieg die Tabellenführung zu übernehmen. Die SG Welper hat nach 17 Partien 38 Punkte, Wattenscheid steht nach 16 Partien mit 36 Punkten auf Rang zwei. „Meine Jungs sind gut drauf. Natürlich hoffen wir, dass die Partie stattfinden wird“, sagt folgerichtig Wattenscheids Trainer Christian Möller, dessen Team inzwischen seit zehn Meisterschaftsspielen ungeschlagen ist. Verzichten müssen die Gäste auf Max Steegmann und Fabio Bien (beide verletzt).

Kaltehardt will das Jahr gut zu Ende bringen

Mit Personalsorgen, aber trotzdem ambitioniert reisen die Lindener von Trainer Nico Brüggemann (r.) und Stefan Grumme nach Kaltehardt. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

TuS Kaltehardt (13./16) – CSV SF Bochum-Linden (5./26). Auch in Kaltehardt kommt es am morgigen Sonntag wegen eines witterungsbedingten Ausfalls vor zwei Wochen zum Nachholspiel (14.45 Uhr, Urbanusstraße). „Leider war unsere Leistung in der Vorwoche nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Besonders die Laufleistung im Mittelfeld muss sich noch verbessern“, sagt Kaltehardts Trainer Carsten Droll, dessen Team sich am vergangenen Sonntag mit einer 1:4-Pleite bei CF Kurdistan abfinden musste. „Wir haben das Spiel aber intensiv aufgearbeitet“, sagt Droll. Personell ist bei den Gastgebern alles im grünen Bereich.

Linden pfeift personell aus dem sprichwörtlich letzten Loch

Für Linden stehen die Vorzeichen personell hingegen nicht sonderlicht gut: Nick Neuber, Hubertus Thiers, Robin Stetzka, Marlon Berger, Nikolas Wiebel und Oruc Cakal fallen definitiv aus. Hinter den Einsätzen von Silas Lennertz, Tom Remmel, Niclas Drews und Linus Schellenberg (alle angeschlagen) stehen noch Fragezeichen. „Wir fahren ungeachtet unserer personellen Lage hochmotiviert nach Kaltehardt, um das Fußballjahr erfolgreich zu beenden. Gerade zu Hause ist der TuS aber nicht zu unterschätzen“, sagt Lindens Trainer Nico Brüggemann.