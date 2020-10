Mehr als das Sportliche stand für Christian Möller, dem Trainer von SW Wattenscheid das Geschehen nach dem Schlusspfiff des Spiels bei Firtinaspor Herne im Mittelpunkt. „Auf unseren Spieler Raposinho wurde eingetreten, Zuschauer liefen auf den Platz und auch die Ordner haben sich noch eingemischt“, beschrieb er die unschöne Szenerie nach dem Abpfiff. Wattenscheid gewann mit 2:1 (1:0).

Sportlich hatten die Wattenscheider jedenfalls die Nase vorn. Nach einem Gestocher im Strafraum im Anschluss an einen Freistoß brachte Patrik Amougou die 08er in Führung. Durch Marc Pape und Diyar Kaplan hatte Wattenscheid mehrere Möglichkeiten, das Resultat auf 2:0 zu stellen. Das Tor fiel jedoch auf der Gegenseite zum 1:1-Ausgleich.

Siegtreffer durch einen Freistoß

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff fiel dann doch der erlösende Siegtreffer. Diyar Kaplan traf mit einem direkt verwandelten Freistoß ins lange Eck zum 2:1-Siegtreffer. Kurz vor dem Abpfiff sah ein Herner Akteur noch die Rote Karte nach einer Kopfnuss gegen Raposinho.

„Im Endeffekt zählen für uns die drei Punkte“, sagte Möller und wollte dann doch lieber den sportlichen Erfolg der Schwarz-Weißen in den Mittelpunkt stellen, die auch nach dem 6. Spieltag noch keine Niederlage einstecken mussten. Ein Platz in den Top 5 der Liga war so an der Dickebank vor Saisonbeginn sicherlich so nicht erwartet worden.

SW Wattenscheid 08: Langenfeld – Amougou, Grabienski, Mosemann – Osei-Assibey, Dirsus, Kaplan – D. Schroven (87. Kontny), Pape (70. El Lahib/89. Raposinho) – Cece, Tegtmeier (36. Herrmann)

Tore: 0:1 (28.) Amougou, 1:1 (55.), 1:2 (74.) Kaplan

Rote Karte: Spieler von Firtinaspor wegen einer Tätlichkeit (90.).