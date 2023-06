SW Eppendorf schlägt RW Stiepel und spielt Kreisliga B

Bochum. Im Fußballkreis Bochum ist die letzte Entscheidung gefallen. Vor dem Spiel Stiepel IV gegen Eppendorf IV war klar, dass der Sieger aufsteigt.

Im Fußballkreis Bochum/Witten/Hattingen ist nun auch die letzte Entscheidung gefallen. Am letzten Spieltag der Aufstiegsrelegation zur Kreisliga B standen sich die beiden C-Kreisligisten RW Stiepel IV und SW Eppendorf IV gegenüber. Die Eppendorfer gingen mit einem leichten Vorteil ins Spiel, ihnen hätte im Zweifel ein Unentschieden gereicht. Klar war, dass der Sieger aufsteigt.

Diesen Vorteil hatten sich die Eppendorfer durch ihre drei Siege in der Relegationsrunde erspielt. Die Stiepeler dagegen hatte bereits das erste Spiel gegen die DJK AfB 06 Bochum mit 2:4 verloren. Danach aber hatten sie ihre Spiele jeweils deutlich gewonnen.

Das wiederum war ihr Vorteil. Bei einem Sieg gegen Eppendorf hätten sie aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses den Aufstieg in die Kreisliga B geschafft.

Das Spiel beginnt gut für RW Stiepel IV

Das Spiel begann dann auch gut für Stiepel. Mit dem 1:0 nach acht Minuten standen die Signale für Stiepel auf Kreisliga B.

Die Eppendorfer aber hatten in der Relegationsrunde in jedem Spiel Widerstände zu brechen. Sie gewannen ihre Spiele nicht im Hurra-Stil, sondern mit konzentrierter Arbeit über 90 Minuten. So ließen sie sich auch durch den frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Muhammet Tüysüz sorgte dann bereits im ersten Abschnitt für Jubel im Eppendorfer Lager. Mit seinem Tor zum 1:1 nach 36 Minuten war Eppendorf auf Kurs.

Volkan Akkaya erzielt erneut das entscheidende Tor für Eppendorf

Die Stiepeler schafften schließlich kein zweites Tor mehr, dafür aber die Eppendorfer. Mit dem 2:1 durch Volkan Akkaya in der vierten Minute der Nachspielzeit brachen die Dämme. Akkaya hatte bereits am Donnerstag gegen die DJK AfB 06 Bochum das entscheidende Tor beim 1:0-Sieg gemacht. Der Eppendorfer Jubel kannte da und erst recht beim Schlusspfiff am Sonntag keine Grenzen.

Mit dem 2:1 gegen Stiepel schaffte die vierte Eppendorfer Mannschaft den vierten Sieg im vierten Spiel und damit verdient den Aufstieg in die Kreisliga B. Sie sorgt damit auch für einen ungewöhnlichen Vorgang. Die zweite und dritte Mannschaft der Eppendorfer spielte in der vergangenen Saison ebenso in der Kreisliga C.

