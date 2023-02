SVBW Bochum: Wasserballer vor Duisburg-Spiel extra-motiviert

Bochum. Der SV Blau-Weiß darf endlich wieder nicht nur fürs Training ins Wasser – fürs schwere Spiel gegen den ASC Duisburg fehlen aber einige Spieler.

Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum treten nach mehr als einem Monat Spielpause endlich wieder in der zweiten Liga an. Am Sonntag, 26. Februar, empfangen die Bochumer den TabellenzweitenASC Duisburg IIum 14 Uhr im heimischen Uni-Hallenbad. Bochum hat in der zweiten Liga erst drei Spiele gespielt, nimmt somit einen der mittleren Tabellenplätze ein. Die Duisburger haben bereits doppelt so viele Spiele und sind mit nur einer Niederlage punktgleich mit dem Tabellenführer.

„Am Sonntag haben wir ein sehr schwieriges Spiel gegen eine sehr starke Mannschaft vor uns“, sagt Bochums Trainer Evangelos Charachles. Die Bochumer gehen dabei nicht mit ihrer bisherigen Bestbesetzung ins Spiel. Auf mindestens drei erfahrene Spieler muss Evangelos Charachles in seiner Aufstellung verzichten.

SV Blau-Weiß Bochum: Trainer will nicht zu viel verraten

„Ich kann natürlich nicht sagen, wer nicht dabei sein wird, wir wollen unsere Gegner ja nicht besser auf das Spiel vorbereiten. Aber die jungen Spieler, die nachrücken, sind alle bereit, ihre Gelegenheit zu nutzen und werden ihr Bestes geben“, sagt Charachles.

Seit dem Spiel im DSV-Pokal am 22. Januar hatten die Bochumer kein Spiel mehr, der letzte Gegner SV Bayer Uerdingen 08 II hat das letzte Spiel kurzfristig abgesagt. Fünf ganze Wochen haben die Bochumer nicht gespielt, dafür aber umso mehr trainieren können. „Die Spielpause hat unsere Spieler nur heißer auf das nächste Spiel gemacht. Das Training lief sehr gut, alle sind top motiviert“, sagt Charachles.

Der Bochumer Trainer stellt klar, dass er aber, egal auf wen seine Mannschaft trifft, nicht die Ansprüche herunterschraubt: „Ich erwarte ein gutes Ergebnis von meinem Team. Wir spielen immer um den Sieg.“

