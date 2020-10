SV Teutonia Riemke ist heiß auf den Saisonstart daheim

Bochum. Mit einem Heimspiel gegen die SGSH Dragons II aus Schalksmühle starten die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke in die Saison.

Das lange Warten auf den Beginn der Handballsaison hat am Samstag, dem Tag der Deutschen Einheit, ein Ende. Am Samstagabend empfangen die Verbandsliga-Handballer des SV Teutonia Riemke die SGSH Dragons II in der Heinrich-Böll-Halle (19.15 Uhr).

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag gegen Ligakonkurrent der anderen Staffel SuS Oberaben verlief mit einem 31:30-Sieg für die Bochumer erfolgreich. „Gegen einen guten Gegner, der andere Mannschaften aus unserer Staffel schon deutlicher geschlagen hat, sind wir zufrieden“, meint Riemkes Trainer Daniel Krüger. Die Angriffsleistung stimmte das Riemker Trainerduo Krüger/Geukes besonders zufrieden, in der Abwehr muss die Mannschaft aber noch aggressiver und konsequenter zu Werke gehen.

Schalksmühle kommt mit einer sehr jungen Mannschaft nach Riemke

Für das Duell mit der Schalksmühler Zweitvertretung könnte dies ein entscheidender Aspekt sein. „Schalksmühle hat eine sehr junge Mannschaft, die zum Großteil aus ehemaligen A-Jugendlichen besteht“, erklärt Krüger, dass ein beherztes Zupacken in der Defensive möglicherweise für die frischgebackenen Senioren noch etwas ungewohnt sein könnte. „Für uns bedeutet ein sehr junger Gegner aber auch, dass wir im Angriff geduldig und konsequent agieren, dabei aber wenig Fehler machen müssen, damit sie nicht von ihrer Schnelligkeit und Tempospiel profitieren können.“

Neuzugang Sebastian Rinus wird Riemke beim Auftakt fehlen

Ein besonderes Augenmerk müssen die Bochumer zu dem auch die Achse zwischen Schalksmühles Halblinken und Kreisläufer legen. Letztlich wird aber ein typisches erstes Saisonspiel zu erwarten sein, bei dem ein Videostudium des Gegners noch nicht möglich gewesen ist. „Wenn wir aber unsere eigene Leistung bringen, dann bin ich guter Dinge“, so Krüger. Verzichten muss er am Samstag jedoch noch auf Sebastian Rinus, der sich eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hat und vorerst noch ausfällt.