SV Teutonia Riemke gewinnt: Ein Spieler überzeugt besonders

Bochum Mit Teutonia Riemke und dem TV Olpe sind zwei Tabellennachbarn in der Handball-Landesliga aufeinander getroffen. Das sagt der Trainer zum Spiel.

In der letzten Partie des Jahres waren die Handballer von Teutonia-Riemke gegen den TV Olpe gefordert. Es war ein Spiel unter direkten Tabellennachbarn in der Handball-Landesliga. Vor heimischen Publikum in der „Heinrich-Böll-Hölle“ wollten die Bochumer ein anderes Gesicht als zuletzt zeigen. Nach der bitteren Niederlage beim Auswärtsspiel in Warstein (22:28) wollten die Handballer das Jahr 2023 mit einem Erfolgserlebnis beenden. Das gelang den Grün-Weißen auch. Das Heimspiel konnten sie souverän mit 34:29 für sich entscheiden.

Mit einer starken Anfangsphase ebnete der SVT früh den Weg für den Heimsieg. Nach rund sieben Minuten führte Teutonia Riemke mit 7:1, ehe die Gäste aus Olpe langsam aus dem Winterschlaf erwachten. Riemke spielte die Partie in der ersten Hälfte locker herunter. Mit einer 17:12-Führung ging es in die Pause.

Auch in der zweiten Hälfte ließen die Bochumer nichts anbrennen und führten zwischenzeitlich mit zehn Treffern Vorsprung. Zum Ende der Partie schalteten die Grün-Weißen einen Gang zurück, Olpe konnte etwas aufholen. Doch Riemke brachte den Heimsieg ungefährdet über die Zeit.

Teutonia Riemke: Trainer ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft

„Wir haben das letzte Spiel mehr als verdient und deutlich gewonnen. Mit einem Großteil des Spiels bin ich sehr zufrieden, wir hatten eine super Mentalität während des Spiels und waren sehr konzentriert“, freute sich Riemke-Trainer Dennis Wahlers. Dabei zeigte sich seine Mannschaft im Vergleich zum blutleeren Auftritt in Warstein stark verbessert. „Wir konnten uns an verschiedenen Stellen innerhalb des Spiels sehr gut steigern. In der Abwehr haben wir in der zweiten Hälfte deutlich intelligenter verteidigt und Ballgewinne provoziert“, lobte Wahlers.

Teutonia-Riemke-Trainer Dennis Wahlers ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. (Archivbild) Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Großen Anteil am Heimerfolg hatte Riemkes Daniel Lademann, der dem Gegner immer wieder Bälle klaute und diese im direkten Gegenstoß versenken konnte. Er war mit sechs Treffern, genauso wie Philipp Homscheid, Riemkes zweitbester Schütze. Leon Fuelber war mit sieben Treffern der beste Werfer der Teutonia. „Vorne haben wir viele gute Lösungen gegen die offensive Abwehr des Gegners gefunden und es im Positionsangriff sehr intelligent gespielt“, sagte Wahlers. „Da haben wir eine deutlich bessere Ausbeute erzielt, als es in Warstein der Fall war.“

Lange Winterpause für Handballer von Teutonia Riemke: „Wollen mit Rückenwind verbessert angreifen“

Dank des Heimsieges überwintert Teutonia Riemke mit einer Ausbeute von 12:12 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Nach einer recht langen Winterpause geht es für den SVT erst Ende Januar mit dem letzten Hinrundenspiel beim RSVE Siegen (27. Januar, 19 Uhr) weiter.

„Das Ergebnis gibt uns nach dem Spiel in Warstein wieder Aufwind, wir gehen mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, sagte Dennis Wahlers. „Nach der Winterpause wollen wir mit Rückenwind verbessert angreifen. Man hat sehr gut gesehen, was möglich ist, wenn Emotionalität und technisch oder taktische Komponenten einfach zusammenpassen.“

SV Teutonia Bochum-Riemke - TV Olpe 34:29

Riemke: Wittlinger, Lademann (6), Homscheid (6), Segatz (3), Fuelber (7), Von Behr, Kogel, Eberhard (4/2), Rinus (1), Boebber (4), Grulich, Kohlenbach (1), Klapper (2).

Die besten Bilder: Handball-Heimspieltag bei Teutonia Riemke Die besten Bilder: Handball-Heimspieltag bei Teutonia Riemke Für die Handballerinnen und Handballer von Teutonia Riemke standen in der Heinrich-Böll-Halle die letzten Spiele des Jahres an. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

