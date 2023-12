Bochum Die Wasserballer des SV Blau-Weiß sind im DSV-Pokal weiter. In der Bundesliga warten sie auf einen Sieg. Wie sie die Winterpause nutzen wollen.

Im letzten Spiel des Jahres bewiesen sich die Bundesliga-Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum noch einmal im DSV-Pokal. Gegen den Zweitligisten Post-SV Nürnberg siegten die Bochumer mit 16:10 Toren. Der Sieg schien aber nicht immer so deutlich zu sein.

Im ersten Viertel schien es für die Bochumer wie in dieser Saison bisher so oft nicht so gut zu laufen. Sie gerieten direkt in einen 0:3-Rückstand. „Trotz des kalten Starts im ersten Viertel, haben wir es geschafft, das Spiel dann bis zum Schluss unter Kontrolle zu halten“, sagt Trainer Evangelos Charachles. Der Bochumer Trainer blicke jetzt hoffnungsvoll auf die Winterpause.

SV Blau-Weiß Bochum: „Können nicht zufrieden sein mit unserer Leistung“

Im Pokal wird nach dem KO-System gespielt. Gegen Nürnberg war daher eine Niederlage keine Option. Doch die Nürnberger haben den Sieg nicht so einfach hergegeben. „Zufrieden können wir mit unserer Leistung nicht sein, jedoch konnten wir das Jahr mit einem Sieg beenden. Das war sehr wichtig für uns als Team“, sagt Bochums Colin Hess.

Lovro Roncevic, hier mit dem Ball in der Hand, erzielte im DSV-Pokalspiel gegen Post-SV Nürnberg sieben Tore. Foto: Uwe Möller / Funke Foto Services

Im Spielverlauf probierten die Bochumer trotz der Schwierigkeiten einige neue Formationen aus. Dabei sind für Charachles besonders drei Spieler herausgestochen: „Wie erwartet, hat unser erster Bomber der Liga, Lovro Roncevic, mit sieben Toren seine exzellente Form bestätigt. Raul Diakon war wie immer sehr dominant und Tim Bongartz war mit seinen Bewegungen ein Schlüsselspieler gegen Nürnberg.“

Bochumer warten noch auf den ersten Sieg in der Bundesliga

Das DSV-Pokalspiel war Bochums letztes Spiel vor der Winterpause. Neben dem Pokal lief die Saison bisher allerdings nicht so wie geplant. In der Bundesliga warten die Bochumer noch immer auf ihren ersten Sieg. „Ich bin bisher nicht sehr glücklich mit unserer Leistung, ich weiß, dass wir das besser können. Wir sind in mehreren Aspekten unglücklich aufgestellt“, sagt Charachles.

In der Winterpause wollen die Bochumer ihre Fehler aufarbeiten und die Ferien nutzen, um sich zu verbessern. Charachles: „Wenn wir jetzt nichts machen, sind wir in einer sehr schweren Situation, die Liga zu halten. Ich hoffe, alle Spieler verstehen, in welcher Situation wir uns befinden, und geben ihr Bestes.“

SV Blau-Weiß Bochum : Post-SV Nürnberg 16:10

Viertel: 0:3, 5:3, 5:3, 6:1

Bochum: Szöke, Ondraska (1), Roncevic (7), Dorn (2), Levin, Diakon (1), Guth (2), Bongartz (1), Hiltrop, Hess (1), Greine (1), Mukha

