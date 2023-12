Bochum Bochums Wasserball-Vorstand Frank Lerner spricht über Ergebnisse, Ziele, Abstiegsgefahr - und er erklärt, warum das Jahr 2023 wegweisend war.

Der SV Blau-Weiß Bochum blickt auf ein erfolgreiches Wasserballjahr zurück. Nicht nur in der Seniorenabteilung hat der Verein seine Ziele erreicht, auch die Jugendmannschaften sind auf dem besten Weg. Jetzt setzt der Klub sich neue, höhere Ziele für das Jahr 2024.

Blau-Weiß Bochum: Schulnote zwei für das Wasserball-Jahr 2023

Blau-Weiß Bochums Wasserballwart Frank Lerner ist begeistert von der Entwicklung des gesamten Vereins im vergangenen Jahr: „Wenn ich die komplette Wasserballabteilung nehme, bekommt das Jahr von mir in Schulnoten eine Zwei. Das heißt von den Kleinsten in der U10 bis zu den ganz Großen.“

Frank Lerner vom SV Blau-Weiß Bochum. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Wir sind mit dem Jugendbereich super zufrieden. Die Trainer machen einen Mega-Job, unterstützen auch die anderen Teams. wo es geht, und das ist ein Garant für Erfolg. Frank Lerner - Wasserballwart SV Blau-Weiß

In den vergangenen vier Jahren hatte der SV Blau-Weiß Bochum das mittelfristige Ziel, in allen Altersklassen in den deutschen Meisterschaften oben mitzuspielen. 2023 konnten die Bochumer in fast allen Altersklassen diesen Erfolg feiern, von der U18 in der Bundesliga, über die U16, U14 und U12 in der NRW-Liga, bis zu den Jüngsten in U10, die ebenfalls in der NRW-Liga an den Start gehen.

„Wir sind mit dem Jugendbereich super zufrieden. Die Trainer machen einen Mega-Job, unterstützen auch die anderen Teams. wo es geht, und das ist ein Garant für Erfolg. Darauf wollen wir in den nächsten Jahren aufbauen“, sagt Frank Lerner.

Meilensteine bei den Seniorenteams

Auch in den Seniorenmannschaften hatte der SV Blau-Weiß Bochum einige Erfolge zu verzeichnen. Die Damen, die bereits seit einigen Jahren zu den Top-Teams der Bundesliga zählen, erkämpften sich in den Bundesliga-Playoffs im eigenen Freibad den dritten Platz gegen den ETV Hamburg, Lerner: „Wir wollten uns unter den besten Drei etablieren, nach den Ergebnissen wäre da bestimmt sogar noch mehr drin gewesen.“

Lovro Roncevic und der SV Blau-Weiß Bochum schafften den Aufstieg in die Bundesliga, sind dort aber bislang noch sieglos. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Herren starteten mit gedämpfter Stimmung ins Jahr 2023, nachdem sie im Jahr zuvor den Aufstieg in die Bundesliga knapp verpasst hatten. In der Saison 22/23 erarbeiteten sich die Wasserballer allerdings den zweiten Platz in der 2. Liga West und durften im Aufstiegsturnier antreten. Das Aufstiegsturnier gewann der SV Blau-Weiß Bochum ungeschlagen und machte den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. „Das Aufstiegsturnier war genial, rückblickend war die letzte Saison wegweisend für unsere Zukunft im Wasserball“, sagt Frank Lerner.

Neues Jahr neue Ziele beim SV Blau-Weiß Bochum

Für das neue Jahr hat der SV Blau-Weiß Bochum sich neue und höhere Ziele gesetzt. Besonders in der Jugend wollen die Bochumer höher hinaus: „Unsere Jugendabteilung soll sich noch weiter oben in Deutschland etablieren, wir wollen den Sprung in die nationale Ebene schaffen, um oben ein Wort mitzureden“, sagt Lerner.

Die Herren sollen sich in ihrer ersten Bundesligasaison erstmal fest spielen, der Klassenerhalt ist hier das Ziel. Auch wenn ihre Saison bisher nicht ganz nach Plan verlief, bisher warten die Wasserballer noch auf ihren ersten Sieg in der Bundesliga. „Das bedeutet für uns erstmal gar nichts, du musst als Aufsteiger immer damit rechnen, unten zu kämpfen. Falls es nicht reichen sollte, werden wir danach auch wieder oben in NRW mitspielen und stärker zurückkommen“, sagt Lerner.

Die Wasserballerinnen sollen sich in dieser Saison zur letzten noch steigern, sie sollen mindestens die Silbermedaille nach Hause bringen, Lerner: „Unsere Niederlage gegen Bayer Uerdingen war ein Wachrüttler, wir haben gemerkt, dass wir die Spiele nicht mal eben so im Vorbeigehen gewinnen. Aber wir haben auch zwei Wochen später direkt wieder ins Fahrwasser gefunden und ich glaube fest daran, dass die Mädels in die Finals einziehen.“

Bochum sucht nach personeller Verstärkung

Um die Ziele zu erreichen, will der SV Blau-Weiß Bochum im kommenden Wechselfenster im Januar aktiv werden. „Bei den Frauen könnte sich etwas ergeben, aber letztendlich vertreten wir den Standpunkt, dass wir bei den Frauen nichts machen müssen. Bei den Männern sieht das anders aus, hier muss was gemacht werden, damit wir wettbewerbsfähig bleiben“, sagt Frank Lerner. Am Trainerstab soll sich in der gesamten Wasserabteilung allerdings nichts ändern.

