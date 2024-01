SV Blau-Weiß Bochum: Zu wenig Tore für den ersten Sieg

L.ovro Roncevic wartet mit dem SV BW Bochum weiter auf den ersten Sieg in der Wasserball-Bundesliga.

Bochum Die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum starteten mit einer Niederlage in das Jahr 2024. Wie die Vorbereitung lief und was jetzt auf sie zu kommt.

Für die Wasserballer des SV Blau-Weiß Bochum stand bereits das erste Spiel nach der Winterpause an. Dabei trafen sie auf den Vorletzten der Wasserball-Bundesliga, den SSV Esslingen. Vor der Winterpause gelang es den Bochumern noch nicht, einen Sieg in der Bundesliga zu holen. Auch jetzt warten sie noch weiter auf ihren ersten Sieg, denn sie unterlagen Esslingen 13:8.

SV Blau-Weiß Bochum: Die Vorbereitung verlief bereits holperig

Das deutete sich im Vorfeld bereits an. „Die Vorbereitung lief nicht sehr gut. Wir hatten krankheits- und urlaubsbedingt nur ein paar Spieler, mit denen wir arbeiten konnten“, sagt Bochums Trainer Evangelos Charachles. Seit Jahresbeginn habe lief es aber deutlich besser, kehrten einige zurück. Charachles: „Der Januar hat sehr gut angefangen, und wir haben uns sehr gut auf das Spiel gegen Esslingen vorbereitet.“

Bochum kämpft mit Problemen vor dem Tor

Die Bochumer starteten eigentlich gut in die Partie: In der ersten Hälfte des Spiels blieb es ausgeglichen, nach den ersten beiden Vierteln stand es 6:6. „Das Spiel war von Beginn an sehr eng, und wir haben Möglichkeiten auf einfache Tore verschenkt“, sagt Charachles. Im dritten Viertel erzielten die Bochumer trotz großer Chancen kein einziges Tor.

Ganze 14 Minuten blieben die Bochumer ohne Erfolg vor dem Tor. Erst kurz vor Schluss erzielten sie noch zwei Tore, kamen aber nicht mehr an Esslingen heran. „Wenn du in jedem Spiel mindestens zehn Möglichkeiten hast, alleine vor dem Torwart zu treffen und die nicht machst, dann ist es schwer zu gewinnen. Und natürlich, wenn du vorne nicht triffst, hast du nicht den Kopf, um zu verteidigen und die Gegner bekommen umso mehr Chancen“, sagt Charachles.

SV Blau-Weiß Bochum: „Wir werden bis zum Ende kämpfen“

Bis zum nächsten Spiel hat der SV Blau-Weiß Bochum noch etwas Zeit. Diese Zeit werden die Bochumer auch nutzen müssen, denn der nächste Gegner ist kein Geringerer als der Tabellenführer der Bundesliga, der Duisburger SV 1898 (Sa., 17. Februar, 18 Uhr, Unibad Bochum). „Wir werden für das nächste Spiel unser Bestes geben. Wir werden bis zum Ende kämpfen, um in der Liga zu bleiben“, sagt Charachles.

SV Blau-Weiß Bochum:SSV Esslingen 8:13

Viertel: 3:4, 3:2, 0:3, 2:4

Bochum: Szöke, Ondraska (1 Tor), Roncevic (4), Dorn, Levin, Diakon (1), Guth (1), Bongartz (1), Hiltrop, Chernykh, Hess, Greine, Schäfer

