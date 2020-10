Es ist nicht einfach, in der Corona-Pandemie eine Deutsche Meisterschaft auszurichten, und durchaus mit Sorge verfolgen auch die Macher vom SV Blau-Weiß Bochum die steigenden Coronazahlen. Der SV Blau-Weiß nämlich hat sich dieser „großen Herausforderung“, so Vorstand und Trainer Frank Lerner, gestellt. Von diesem Freitag, 9. Oktober, bis zum Sonntag, 11. Oktober, kämpfen im Unibad in Querenburg sechs Teams um die DM der weiblichen U20.

Maximal 150 Zuschauer sind nach dem aufwendig erstellten Sicherheits- und Hygienekonzept zugelassen. Blau-Weiß geht dabei von vornherein auf Nummer sicher, um alle Abstandsgebote und weitere Regeln auch einhalten zu können. Hinzu kommen die Spielerinnen und Offizielle, die sich in strikt getrennten Bereichen aufhalten. Die Mannschaftsmitglieder aller Teams wurden vorab auf Covid-19 getestet, für die Vereine ist das ein auch finanziell nicht unerheblicher Aufwand. Bei den Blau-Weißen fielen alle Ergebnisse negativ aus.

Es ist das erste Mal seit Februar, dass die jungen Bochumerinnen wieder einen Wettkampf bestreiten. „Natürlich sind die Mädels heiß und freuen sich, endlich mal wieder spielen zu können“, sagt Trainer Frank Lerner. Die Erwartungen schraubt er herunter: „Wir wissen nicht, wo wir stehen. Das gilt für die Gegnerinnen aber sicherlich auch.“

Junges Team von Blau-Weiß geht als Vizemeister ins Rennen

Die Blau-Weißen gehen wieder mit einem sehr jungen Team an den Start, es ist fast eine reine U17, wobei fast alle Talente auch dem ebenfalls von Lerner trainierten Bundesliga-Kader angehören. Im Vorjahr gewann die U20 die Vizemeisterschaft, geschlagen nur vom damaligen Gastgeber Bayer Uerdingen. Fast die gleiche Mannschaft geht nun im Unibad ins Rennen. Allerdings haben die sich die Gegnerinnen teils erstklassig verstärkt. Lerner, von Haus aus überaus ehrgeizig, ist in dieser Situation betont entspannt: „Wir lassen das alles mal auf uns zukommen.“

Los geht es für Blau-Weiß am Freitag gegen Chemnitz

Blau-Weiß startet am Freitag gegen den SC Chemnnitz (18.45 Uhr). Weiter geht es am Samstag mit den Partien gegen Waspo Hannover (10 Uhr) und ETV Hamburg (17.45 Uhr). Am Sonntag steigt zum Abschluss des DM-Turniers, in dem jeder gegen jeden spielt, die Partie zwischen Titelverteidiger Uerdingen und Vizemeister Blau-Weiß (17 Uhr).

Nur eine Woche später ist Blau-Weiß Bochum erneut Gastgeber eines großen Turniers: Am 17. und 18. Oktober kämpfen im Unibad die Frauenmannschaften um den Einzug in die Play-Off-Runde um die Deutsche Meisterschaft der wegen der Corona-Krise zu Jahresbeginn unterbrochenen Saison 2019/20. Waspo Hannover, Bayer Uerdingen, Nikar Heidelberg und Blau-Weiß spielen jeder gegen jeden um drei Halbfinal-Tickets. Für das Semifinale gesetzt ist Spandau Berlin, der vor der Coronapause klarer Spitzenreiter war.