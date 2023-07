Sterne-Cup: Alles Wichtige zum neuen Turnier des SC Weitmar

Linus Sander vom SC Weitmar 45 beim Wittener Industriecup am Ball – am Wochenende veranstaltet der Bezirksligist sein eigenes Turnier.

Bochum. Von Samstagmorgen rollt der Ball beim von Landesliga bis Kreisliga gut besetzten Bochumer Turnier. Wer mitspielt – und was der Gastgeber bietet.

Am Wochenende lädt der Bezirksligist SC Weitmar 45 erstmalig zum Vorbereitungsturnier „Sterne-Cup“ ein (benannt nach einem Hauptsponsor der 45er, dem Mercedes-Benz Sterne-Handel). Insgesamt sechs Mannschaften nehmen teil auf der Platzanlage an der Hasenkampstraße. Am Samstag steigt die Gruppenphase, am Sonntag werden die Halbfinals, das Spiel um den dritten Platz sowie das Finale ausgespielt.

„In den vergangenen Jahren hat ein Turnier im Südwesten Bochums einfach gefehlt. Wir möchten versuchen, wieder ein Turnier zu etablieren. Wichtig war uns, dass es sportlich interessant wird, und das ist uns auch gelungen“, erklärt der Sportvorstand der Weitmarer, Robin Berg.

Sterne-Cup Bochum: Gruppe A startet am Samstag um 10.30 Uhr

Axel Sundermann und der FC Altenbochum sind nach dem Aus beim Kirmes-Cup nun beim Sterne-Cup am Ball. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Und in der Tat, es stehen einige interessante Duelle an:

In der Gruppe A duellieren sich die Gastgeber des Bezirksligisten SC Weitmar 45 mit dem Landesligisten SW Wattenscheid 08 sowie mit dem A-Ligisten BW Grümerbaum . Zum Auftakt des Turniers trifft Weitmar auf Grümerbaum (Sa., 10.30 Uhr).

mit dem Landesligisten sowie mit dem A-Ligisten . Zum Auftakt des Turniers trifft Weitmar auf Grümerbaum (Sa., 10.30 Uhr). In der Gruppe B ist der Landesliga-Aufsteiger FC Altenbochum das ranghöchste Team. Der FCA trifft in der Vorrunde auf den Bezirksligisten VfB Günnigfeld sowie den A-Ligisten SC Weitmar 45 II. Die Gruppe B startet um 15 Uhr mit dem Spiel SC Weitmar 45 II gegen FC Altenbochum.

„Während der Vorrunde beträgt die Spielzeit 60 Minuten, ebenfalls in den Halbfinals am Sonntag und dem Spiel um den dritten Platz. Das Finale geht dann über die vollen 90 Minuten“, erklärt Berg. Das erste Halbfinalspiel ist am Sonntag um 12 Uhr angesetzt, das Finale soll gegen 16 Uhr angepfiffen werden.

Hüpfburg beim familienfreundlichen Turnier

Neben dem reinen sportlichen Teil des Events, bieten die 45er am Wochenende auch Unterhaltung für die gesamte Familie an: So wird am Samstag neben einer Hüpfburg auch eine Schussgeschwindigkeitsmessung aufgebaut, für das leibliche Wohl ist ebenfalls vorgesorgt. „Es soll ein familienfreundliches Turnier werden, deshalb ist der Eintritt auch frei. Natürlich hoffen wir vor allem auf trockenes Wetter“, so Berg.

