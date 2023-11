„Stecker gezogen“: So erklärt Phönix-Abwehrchef Gidaszewski den Stiepel-Schock

Bochum. Nach der Pleite in Stiepel schmilzt der Vorsprung von Spitzenreiter Phönix weiter. Dennis Gidaszewski legt im Interview den Finger in die Wunde.

Spitzenreiter Phönix Bochum hat das Titelrennen in der Kreisliga A1 unfreiwillig wieder spannend gemacht: Die 0:3-Pleite am Sonntag bei RW Stiepel war der zweite Rückschlag in Folge (hier geht’s zu den Video-Highlights), davor hatte der Tabellenführer schon 3:3 gegen Adler Riemke gespielt. In Stiepel brach Phönix in Halbzeit zwei ein. Abwehrchef Dennis Gidaszewski sucht im Video-Interview mit Kommentator Alexander Alan nach Gründen und muss sogar zugeben: „Die Niederlage hätte noch höher ausfallen können.“

+++ Stiepel schlägt Phönix: Hier sehen Sie die besten Bilder des Spiels +++

+++ Überragendes Sturmduo: Hier lesen Sie den Nachbericht zum Stiepel-Sieg +++

Phönix Bochum: Dennis Gidaszewski im Video-Interview

Dennis Gidaszewski im Interview Dennis Gidaszewski im Interview

+++ Neu: jeden Sonntag streamen wir Bochumer Kreisliga-Spiele live – alle Infos dazu lesen Sie hier +++

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum