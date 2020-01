Kevin Kranz startet für das Sprintteam Wetzlar und am 31. Januar in der Jahrhunderthalle.

Bochum. Am 31. Januar steigt die Premiere der Viactiv Race Arts, eines neuen Sportevents in der Jahrhunderthalle. Das Starterfeld kann sich sehen lassen,

Starterfeld beim neuen Sportevent kann sich sehen lassen

Keine zwei Wochen mehr, dann ist die Bochumer Jahrhunderthalle Kulisse für ein neues Sportevent. Der TV Wattenscheid veranstaltet am 31. Januar zum ersten Mal die Viactiv Race Arts. Nationale und internationale Leichtathletik-Stars treten dann gegeneinander im Sprint und Sprung an. Dazu gibt es Vorführungen von BMX-Fahrern und Skateboardern. Die Wattenscheider wollen ein völlig neues Event etablieren. Das Starterfeld bei den Leichtathleten kann sich in jedem Fall sehen lassen.

Mit Kevin Kranz, Michael Pohl, beide vom Sprintteam Wetzlar und Steven Müller von der LG Ovag Friedberg/Fauerbach, konnten die Veranstalter den Deutschen Hallenmeister über 60 Meter (Kranz), den Deutschen Freiluftmeister über 100 Meter (Pohl) und den Deutschen Freiluftmeister über 200 Meter (Müller) verpflichten. Kranz stand im vergangenen Winter als einziger Deutscher im Finale der Hallen-Europameisterschaften. Es war das Finale, in dem Emre Barnes für die Türkei die Silbermedaille holte.

TV Wattenscheid schickt seine stärksten Männer

Auf eben diesen Barnes wird Kranz auch in Bochum treffen. Mit Harry Aikines-Aryeetey kommt noch ein schneller Brite dazu, der mit seiner Mannschaft bei den Europameisterschaften in Berlin Gold gewinnen konnte. Auch der ausrichtende TV Wattenscheid schickt seine stärksten Männer ins Rennen. Mit dabei sind Maurice Huke, der Bronzemedaillengewinner der Staffel-WM über 4x200 Meter, Robin Erewa, der mehrfache deutsche Meister, und der U23-Europameister mit der 4x100 Meter-Staffel Philipp Trutenat.

Zu diesem besonderen Startfeld kommt eine weitere Einmaligkeit, mit der die Show in Bochum abermals ihre Sonderposition in der deutschen Leichtathletik unterstreicht: Anstelle der klassischen Vorläufe rücken die Duelle „Mann gegen Mann“. Die Athleten treten paarweise gegeneinander an. Nur der Sieger erreicht das Finale.

Wiederauflage des Finals der Hallen-EM

Im Weitsprung der Männer wird es zur Wiederauflage des Finals der Hallen-Europameisterschaften aus dem vergangenen Jahr kommen. Europameister Miltiádis Tentóglou (Griechenland) trifft auf Vize-Europameister Thobias Montler aus Schweden. Mit Miltiádis Tentóglou startet ein Weitsprung-Juwel bei der ersten Auflage der Viactive Race Arts. Der Grieche konnte bereits zwei große internationale Wettkämpfe für sich entscheiden. Bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin holte er überraschend Gold vor dem Stuttgarter Fabian Heinle.

Im vergangenen Jahr konnte er seine Medaillensammlung um eine weitere Goldmedaille bei den Hallen-Europameisterschaften in Glasgow (Großbritannien) erweitern, als er den griechischen Landesrekord auf beeindruckende 8,38 Meter schraubte. Der Mann, der ihm in Glasgow am nächsten kommen konnte, ist der 23-jährige Schwede Thobias Montler. Mit seiner aktuellen Bestleistung von 8,17 Metern holte sich der Mann aus Malmö Silber.

Mit eingreifen in diesen Duell möchte neben dem US-Boy Trumaine Jefferson (Bestleistung 8,18 Meter) auch Gianluca Puglisi vom Königsteiner LV. Im vergangenen Jahr wurde er bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften Dritter.