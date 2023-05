Stadtwerke-Triathlon Bochum: Anmeldezahl deutlich gestiegen

Bochum. Die Premiere des Stadtwerke-Triathlons war ein Erfolg. Bei der zweiten Auflage werden Dinge neu sein. Schon jetzt ist auch die Anmeldezahl höher.

Nachdem die Premiere des Stadtwerke-Triathlons vergangenes Jahr in Bochum-Weitmar ein voller Erfolg war, laufen die Vorbereitungen beim Gastgeber SV Blau-Weiß Bochum für dieses Jahr längst auf Hochtouren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sind einige Dinge neu.

„Wir haben bereits 450 Anmeldungen und denken, dass wir die 500 auch noch knacken – damit hätten wir 100 Athleten mehr als im Vorjahr“, sagt Hans-Jürgen Scharf, Fachwart der Triathlon Abteilung des SV Blau-Weiß Bochum.

Sogar Athleten aus Bonn und Aachen würden nach Bochum reisen, um mitzumachen. Der Fokus liege zwar auf der Teilnahme von Triathleten aus Bochum und Umgebung, aber die Anmeldungen würden aus ganz NRW kommen.

Stadtwerke-Triathlon startet am 18. Juni um 9 Uhr

Starten wird der Triathlon am 18. Juni um 9 Uhr. Bereits ab 7 Uhr wird es schon Straßensperrungen für die Radstrecke geben, die auf der Wasserstraße anfängt und im Wiesental endet. 100 helfende Hände sollen ab diesem Zeitpunkt die Strecke für die Athleten vorbereiten.

Genau wie im vergangenen Jahr, können die Athleten zwischen drei verschieden Distanzen wählen: Die Olympische-Distanz (1000m schwimmen, 40km Radfahren und 10km laufen), die Sprint-Distanz (500m schwimmen, 20km Radfahren und 5km laufen) und die Schnupper-Distanz (400m schwimmen, 10km Radfahren und 2,5km laufen).

„Die Laufstrecke im Wiesental ist sehr schön, liegt im Schatten und die Wege sind alle gut geteert“, sagt Scharf. Zum Ende der 2,5km langen Strecke sei ein kleines Highlight für die Teilnehmer eingebaut. „Am Ende gibt es ein steiles Stück, dass die Athleten noch mal fordern wird.“

Die Fahrradstrecke wird sich beim Stadtwerke-Triathlon ändern

Darüber hinaus wird es dieses Jahr noch einen Schüler-Triathlon geben, für Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren (200m Schwimmen, 5km Radfahren und 1km laufen).

Die Fahrradstrecke wird sich im Vergleich zum letzten Jahr ändern, sagt Scharf: „Wir haben die Strecke optimiert, da im vergangenen Jahr Triathleten falsch abgebogen sind, weil sie so im Tunnel waren und die Umgebung gar nicht richtig wahrgenommen haben – dieses Mal haben wir sie so konzipiert, dass die Leute gar nicht falsch abbiegen können.“

Das Ziel wird sich unmittelbar vor dem Schwimmbad befinden. Dort soll es dann Verpflegung geben. „Darüber hinaus war die Brauerei Moritz Fiege so nett, uns alkoholfreies Bier und Radler zur Verfügung zu stellen“, sagt Scharf. Es sei noch viel vorzubereiten. „Wir haben allerdings auch noch ein paar Wochen Zeit.“ Einen Bochumer Verkehrssicherer, das Rote-Kreuz und das Straßenverkehrsamt, „haben wir auf jeden Fall schon mit im Boot“.

Dritte Auflage des Stadtwerke-Triathlon ist bereits in Planung

Neu sein wird auch, dass dieses Jahr zwei Teams vom NRW-Triathlon-Verband ihren Ligastart beim Stadtwerke-Bochum-Triathlon bestreiten werden: Eine Mannschaft aus der Landesliga-Nord und ein Team aus der Ü50-Masterliga.

„Es hat vergangenes Jahr so gut geklappt, dass der Verband auf uns aufmerksam geworden und diese beiden Teams bei uns an den Start geschickt hat“, sagt Scharf. „Wir würden sehr gerne in Zukunft eine Mannschaft aus der 2. Bundesliga hier starten lassen, wenn sich unser Triathlon hier weiter etabliert. Die dritte Auflage des Stadtwerke-Bochum-Triathlons ist schon in der Planung.“

