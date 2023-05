SpVgg Horsthausen mit bemerkenswertem Fairplay gegen Bergen

Bochum. Gegen die SpVgg Herne-Horsthausen sichert Union Bergen sich Platz drei: So lief das letzte Heimspiel mit Thomas Behrendt.

Das letzte Heimspiel der Saison haben Union Bergens Landesliga-Fußballerinnen 5:2 gegen die SpVgg Horsthausen gewonnen – unter bemerkenswerten Umständen. Mit nur zehn Spielerinnen gingen die Bergenerinnen auf den Platz gegangen, hatte wie schon die ganze Rückrunde mit Personalproblemen zu kämpfen. Trainer Thomas Behrendts Plan deshalb: „Wir wollten sehr tief stehen und versuchen den einen oder anderen Konter zu setzen.“ Obwohl das laut Behrendt gut klappte, gerieten die Bergenerinnen in der 28. Minute 0:1 in Rückstand.

„In der zweiten Halbzeit konnten wir dann unsere spielerischen Qualitäten nach vorne besser ausspielen, das haben wir wirklich top hingekriegt“, sagt Behrendt. In der 50. Minute erzielte Christiane Gerdes das 1:1. Jana Gkiaourakis und Christiane Gerdes erhöhten in den nächsten 16 Minuten auf 4:1. Horsthausen traf in der 87. Minute noch einmal das Tor. In der 90. Minute beendete Larissa Mahlinger das Spiel mit dem 5:2.

Union Bergen: Behrendt spricht von einem verdienten Sieg

„Wir haben letztendlich verdient gewonnen. Ich muss ein großes Lob an Horsthausen abgeben für ihr Fairplay. Unsere Torhüterin hatte sich in einem Zusammenprall verletzt und die Stürmerin klärte den Ball ins Aus und schoss ihn nicht ins Tor“, sagt Behrendt.

An Pfingsten pausiert die Liga. Das nächste Spiel für Union Bergen ist das letzte Saisonspiel und somit auch das letzte Spiel unter Trainer Thomas Behrendt, der nach Grumme geht. Der letzte Gegner der Bergenerinnen ist der Tabellenvierte SV Hohenlimburg (4. Juni, 15 Uhr). Behrendt: „Wir gucken mal, wie unser Kader in zwei Wochen aussieht. Den dritten Platz haben wir aber auf jeden Fall inne und mit dem kleinen Kader haben wir da wirklich das Beste draus gemacht.“

So haben sie gespielt:

Bergen: Abraham, Zander, Gerdes, Sagemann, Schröder, Lategano, Gkiaourakis, Mahlinger, Brück, Gorks - Tore: 1:1, 3:1, 4:1 Christiane Gerdes (50.,63.,76.), 2:1 Jana Gkiaourakis (60.), 5:2 Larissa Mahlinger (90.).

