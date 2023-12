Köln Bei der NRW-Sportlerwahl gewinnt Florian Wirtz von Bayer Leverkusen den Fußball-Felix - drei von sieben Kategorien gewinnen Bochumer Nominierte.

Von einem historischen Nachwuchs-Titel bis zur Teilnahme am WM-Finale: Klara Bleyer blickt auf ein unglaublich erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die 19-Jährige vom Verein Freie Schwimmer Bochum 1919 wurde dafür am Freitagabend in Düsseldorf als „Newcomerin des Jahres“ beim „Felix Award“ ausgezeichnet - und stand damit in einer Reihe mit Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz, der sich in der Abstimmung des Publikums unter anderem gegen Mats Hummels von Borussia Dortmund durchsetzte, sowie dem Bochumer Valentin Baus und RUB-Studentin Laura Nolte. „Vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben, ich freue mich mega!“, sagte die 19-Jährige Bleyer in einer ersten Reaktion.

Das Land Nordrhein-Westfalen ehrte mit dem „Felix“ wieder die besten Athletinnen und Athleten des Jahres, gewählt wurden die Gewinnerinnen und Gewinner in einem Online-Voting. Mehr als 23.000 Stimmen wurden in diesem Jahr abgegeben.

Klara Bleyer schafft in diesem Jahr den Durchbruch

Synchronschwimmerin Klara Bleyer bei der WM in Fokuoka - sie sorgte für ein historisches Ergebnis. Foto: Xu Chang / Xinhua

Die 19-jährige Synchronschwimmerin Klara Bleyer wohnt in Würselen, studiert in Aachen und trainiert am Bochumer Leistungsstützpunkt. Sie trug sich als erste deutsche Jugend-Europameisterin seit 1984 in die Geschichtsbücher ein und holte gleich zweimal Gold, in der Technischen und Freien Kür. Bei der Schwimm-WM in Fukuoka, ihrer ersten WM-Teilnahme bei den Erwachsenen, glänzte Klara Bleyer mit starken Leistungen in der Technischen Kür des Solowettbewerbs und erzielte als Achte das beste deutsche WM-Ergebnis aller Zeiten in dieser Disziplin.

Tischtennis-Ass Valentin Baus (28) gewann den Para-Sport-Felix. Er wurde in diesem Jahr sowohl im Einzel als auch im Doppel Europameister, 2021 hatte er bei den Paralympics Gold geholt. Bemerkenswert: Baus tritt sowohl in Para-Wettbewerben an, spielt aber auch im Ligabetrieb gegen Spieler, die nicht auf den Rollstuhl angewiesen sind. In diesem Jahr hatte er auch einen ganz prominenten Gegner: Im Rahmen der „Invictus Games“ trat er in einem Showmatch gegen Prinz Harry an.

Laura Nolte fehlt bei der Feier - sie ist beim Weltcup in La Plagne

Laura Nolte (25) wurde als Nordrhein-Westfalens Sportlerin des Jahres ausgezeichnet. Die Studentin der Ruhr-Universität gewann nicht nur den Gesamtweltcup im Zweierbob, sondern holte auch erstmals den Titel in der neuen Monobob-Disziplin nach Deutschland - der größte Erfolg ihrer bisherigen Karriere gelang ihr mit dem Olympia-Titel 2022 in Peking.

Nordrhein-Westfalen ist Sportland Nummer 1. Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident

Während Baus und Bleyer vor Ort in der Düsseldorfer Classic Remise mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und vielen anderen feiern konnten, fehlte Nolte in der Landeshauptstadt: Sie war am Wochenende beim Weltcup in La Plagne im Einsatz. Stattdessen nahmen ihre Eltern den Preis auf der Bühne entgegen und hörten natürlich auch das Lob von Wüst, das allen Nominierten galt:„Nordrhein-Westfalen ist Sportland Nummer 1. Die für den Felix Award nominierten Persönlichkeiten repräsentieren nicht nur die sportliche Spitze in unserem Land, sie zeigen uns auch, wie leistungsfähig und vielfältig der Sport bei uns ist“, sagte der NRW-Ministerpräsident.

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen gewinnt Fußballer-Abstimmung

Valentin Baus beim Felix Award - er wurde von Ministerpräsident Hendrik Wüst ausgezeichnet. Foto: Bowinkelmann / LSB NRW

Die Profifußballer haben im Voting eine eigene Kategorie, den „Fußball-Felix“ - mit Sieger Wirtz, Jonathan Tah und Jonas Hofmann standen gleich drei Spieler von Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen zur Wahl, dazu BVB-Verteidiger Mats Hummels und Mönchengladbachs Florian Neuhaus.

Außerdem wurden Moritz Müller(Eishockey/Sportler des Jahres) und die deutsche Hockey-Nationalmannschaft (Mannschaft des Jahres), Andre Henning (Hockey/Trainer des Jahres) geehrt. Müller, Kapitän der Kölner Haie und der Deutschen Nationalmannschaft, setzte sich unter anderem im Voting gegen Amanal Petros durch, der ehemalige Marathonläufer des TV Wattenscheid 01 startet seit Anfang 2023 für den SCC Berlin. (phil mit sid)

