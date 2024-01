Christina Honsel, hier bei der Hallen-Leichtathletik-Europameisterschaft in Istanbul 2023, ist eine der drei Kandidatinnen, die für die Wahl zur Sportlerin des Jahres in Bochum nominiert ist. (Archivbild)

Sportlerwahl Sportlerwahl 2023 in Bochum: Diese Sportler sind nominiert

Bochum Wer wird Bochums Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres? Am 1. Februar beginnt die Wahl. Für diese Kandidaten kann abgestimmt werden.

Die Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres 2023 geht in Bochum in eine neue Runde. Auch die Mannschaft des Jahres wird gekürt. Ab Donnerstag, dem 1. Februar, können Bochumerinnen und Bochumer vier Wochen lang abstimmen, teilt die Stadt Bochum mit. In den Kategorien gibt es jeweils drei Wahlmöglichkeiten.

Als „Sportlerin des Jahres“ sind Synchronschwimmerin Klara Bleyer, Hochspringerin Christina Honsel und Para-Judoka Isabell Thal nominiert. In der Kategorie „Sportler des Jahres“ kann für Kanu-Rennsportler David Bauschke, den Tänzer Just Berger und den Para-Taekwondo-Sportler Arndt Mallepree abgestimmt werden.

Zur Wahl als Mannschaft des Jahres stehen die Lacrosse-Spielerinnen von Bochum Lacrosse e.V., die E-Rollstuhl-Hockey-Spieler des Vereins Hurricanes Bochum und die Wasserballer der Herren-Mannschaft des SV Blau-Weiß Bochum e.V. Während einer Ehrung sollen die Siegerinnen und Sieger bekannt gegeben werden.

Bochumer Sportlerwahl 2023: Abstimmende können Karten gewinnen

Wer seine Stimme abgibt, hat die Chance an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Unter allen Abstimmenden werden fünf Mal zwei Tickets für die Ehrung verlost, die am Donnerstag, dem 21. März, ab 17 Uhr stattfindet. Veranstaltungsort ist das Varieté et cetera (Herner Straße 299).

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit abzustimmen, finden Sie über den folgenden Link: www.bochum-mitgestalten.de/sportehrung

