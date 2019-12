Spitzenspiel: Concordia Wiemelhausen fordert Spitzenreiter

In der Hinrunde hat Wiemelhausen wieder für Furore gesorgt, etwa in der vergangenen Woche beim 5:4 gegen den Lüner SV. Im letzten Spiel des Jahres steht noch einmal ein Höhepunkt an und eine weitere Möglichkeit, ein Ausrufezeichen in der Westfalenliga zu setzen. Am Sonntag ist der Tabellenführer SG Finnentrop/Bamenohl an der Glücksburger Straße zu Gast (14.30 Uhr).

„Das ist nochmal ein Zückerchen. Wir wollen zeigen, dass wir in guter Form sind und mit dem Tabellenführer mithalten können“, sagt Trainer Jürgen Heipertz, dessen Team auf dem fünften Platz zehn Zähler Rückstand auf Finnentrop hat: „Ich habe großen Respekt vor dem, was dort geleistet wird. Sie sind konstant durch die Liga marschiert.“

Der Spitzenreiter ist seit drei Partien ohne Sieg

In den vergangenen drei Spielen hat sich der Spitzenreiter aber anfällig gezeigt. Gegen den SV Sodingen setzte es die erste Niederlage der Saison, danach sprangen nur noch zwei Remis heraus. Wanne-Eickel auf Platz zwei ist bis auf einen Punkt herangerückt. Plötzlich geht die Flatter im Sauerland um. Die Wiemelhauser, die eine ausgiebige Videoanalyse betrieben haben, wollen das ausnutzen.

„Finnentrop ist im Abwehrbereich verletzbar. Wir wollen aber auf uns schauen, mutig und beweglich auftreten, mit offenem Visier. Wir haben nichts zu verlieren und können befreit nach vorne aufspielen“, findet Heipertz.

Trainer Heipertz vermisst noch die Konstanz

Das Saisonziel der Concordia, besser abzuschneiden als im Vorjahr (Platz 7), ist zur Hälfte schon mal geschafft. Zur Hinrunde hat der Trainer jedoch gemischte Gefühle: „Von der Platzierung können wir zufrieden sein. Uns hat allerdings unter dem Strich die Konstanz gefehlt. Wir haben einige Spiele verloren, die du niemals verlieren darfst.“

Insgesamt wusste die Concordia zu überzeugen, dazwischen mischten sich aber auch immer Spiele wie die unnötigen Niederlagen gegen Iserlohn oder Hohenlimburg. Auch am vergangenen Sonntag beim 5:4-Sieg gegen Lünen konnte Heipertz nicht voll zufrieden sein: „Das waren zu viele Gegentore, wir müssen kompakter verteidigen. Wir wollen zum Abschluss gegen Finnentrop unbedingt zeigen, dass wir es besser können.“