Bochum. In der 2. Basketball Bundesliga ProA haben die Bochumer auswärts bislang nur verloren. Bei den Uni Baskets Paderborn drohen dazu zwei Ausfälle.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum können nicht auswärts gewinnen? Können Sie doch. Ihren vorletzten Auswärtssieg holten die Bochumer Basketballer in Paderborn, das war in der Vorbereitung Ende August. Vielleicht ein gutes Omen vor dem Auswärtsspiel in Ostwestfalen in der 2. Basketball Bundesliga ProA am Samstagabend (19.30 Uhr, Maspernhalle). Doch die Aufgabe bei den Uni Baskets Paderborn wird keine leichte.

Natürlich ist das 87:83 aus der Vorbereitung für das Wiedersehen an gleicher Stelle in der Liga fast bedeutungslos. Drei Wochen vor dem Saisonstart waren beide Teams vor allem mit sich selbst beschäftigt und gaben sich natürlich alle Mühe, dem Gegner nicht zu viel zu zeigen. Die Sparkassen Stars traten zudem ohne ihre beiden Spielmacher Tony Hicks (wurde erst kurz danach verpflichtet) und Niklas Geske (fehlte verletzt) an – die beiden sind nun als Leistungsträger fest eingeplant. Dafür plagen die Bochumer jetzt auf den großen Positionen Sorgen.

VfL Sparkassen Stars Bochum: Matchwinner Dietz droht auszufallen

Mit Johannes Joos und Kilian Dietz drohen zwei wichtige Spieler auszufallen, beide zogen sich am vergangenen Doppelspieltag Verletzungen zu. Die Bochumer haben aber schon gezeigt, dass sie Ausfälle wegstecken können, dann übernehmen andere die Hauptrolle – dafür haben die Stars einen sehr ausgeglichenen Kader. Coach Felix Banobre aber schwärmt auch von der Besetzung des Gegners.

„Für mich ist Paderborn aktuell das beste Offensivteam der Liga, denn sie haben zu ihrem Spiel aufgrund der Teamzusammenstellung gefunden. Angeführt werden sie von Barnes und ihrem Shooter Trapp“, sagt Banobre – da muss die Bochumer Defense mindestens genauso knallhart und ohne Nachsicht dazwischengehen wie gegen Vechta. Coach Steve Esterkamp, der 2006 als Spieler mit Paderborn in die Bundesliga aufstieg, hat der Mannschaft seine Handschrift verpasst, seine Teams gelten als ganz unangenehme Gegner. Dazu kommen herausragende Einzelspieler.

Paderborns Trapp und Barnes mit Top-Werten in der Statistik

Gerade Jackson Trapp kann jede Nachlässigkeit auch von draußen bestrafen: Er macht im Schnitt 15,4 Zähler pro Spiel bei einer Dreierquote von 43,4 Prozent. Aufbauspieler Jordan Barnes macht nicht nur im Schnitt mehr als 18 Punkte pro Spiel, sondern führt die ganze Liga auch in Assists an. Und wer übernimmt bei den Bochumern die Hauptrollen?

Sparkassen-Stars-Headcoach Felix Banobre (links) schwärmt von den Uni Baskets Paderborn. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Eine besondere Geschichte wäre es, wenn Lars Kamp am Samstagabend sein großes Spiel machen würde, die Bochumer Nummer 7 hat ihre Basketball-Karriere in Paderborn begonnen. Beim Spiel in der Vorbereitung war er mit 18 Punkten einer der treffsichersten Bochumer, soll nun pünktlich zum „Auswärtsspiel zu Hause“ wieder in den Kader zurückkehren.

„So viel Energie wie möglich“, fordert Tony Hicks

Apropos Auswärtsspiel: Wie können die Bochumer endlich eines in der Liga gewinnen und nicht nur in der Vorbereitung? Einige Argumente für den Heimvorteil zählen nicht: Die Fahrt über die A40/44 ist nicht allzu lang, die Halle kennen die Bochumer immerhin aus der Vorbereitung. Andererseits wartet in der „Maspernhölle“ eine der wohl feindseligsten Atmosphären der ProA.

Felix Banobre wollte nach dem Heimsieg gegen Vechta von einer Auswärtsschwäche: „Es geht nicht um heim oder auswärts, es geht darum, immer fokussiert zu sein, auf jedes Spiel gut vorbereitet zu sein“, meinte Banobre. Aber die Zahlen lassen sich nicht wegdiskutieren, meint Aufbauspieler Tony Hicks: „Ich wünschte, ich würde ihn kennen. Aber wir stehen auswärts 0:3, offensichtlich gibt es einen Unterschied. Das müssen wir herausfinden, jeder für sich persönlich. Und dann einfach rausgehen und so viel Energie wie möglich mitbringen.“

