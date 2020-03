Bochum. Die Saison in der 2. Basketball-Liga ProB ist beendet. Die Sparkassen Stars Bochum können sich auf neue Gegner in der nächsten Saison vorbereiten.

Die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ist beendet. Der komplette Basketball ruht. Und so tritt ein, was Felix Banobre befürchtet hat. Der Trainer des Pro-B-Ligisten VfL Sparkassen Stars Bochum hat vollstes Verständnis dafür, dass die Spielzeit wegen des Coronavirus gestoppt wurde. „Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor.“ Aber nun muss er eben auch mit seinem Team eine lange Zeit überbrücken. Erst im Oktober startet, so sie denn startet, die neue Saison. Banobre hat jetzt viel Zeit. Auch für einen Blick zurück.

Die Saison verlief in Wellen für sein Team. Vier Niederlagen gab es zum Start in die Saison. Erst danach pendelte sich das Team ein. Am Ende war es Platz fünf mit zwölf Siegen. Maßgeblichen Anteil an der schließlich doch halbwegs erfolgreichen Saison hatten die beiden Importspieler: Zach Haney aus den USA und der später nachverpflichtete Engländer Conner Washington.

Haney ist viertbester Scorer der Liga

Bei den Top-Scorern der Liga schaffte es Haney mit 355 Punkten in 22 Spielen auf Platz vier. Bester Scorer der Nord-Staffel war Chris Hooper von den Itzehoe Eagels mit 429 Punkten. Dahinter folgen der Oldenburger Robert Drijencic mit 397 Punkten und der Schwelmer Monty Scott mit 385 Punkten. Scott spielte in der Vorsaison noch für die Bochumer.

Mit den Leistungen von Washington und Haney konnten die Verantwortlichen der Sparkassen Stars in den meisten Spielen zufrieden sein. Haney spielte seine erste Saison in Europa. Washington kam im Saisonverlauf hinzu, als feststand, dass Marco Buljevic mit seiner Schulterverletzung länger ausfallen würde. Das Verletzungspech verhinderte lange, dass sich die Bochumer vernünftig einspielen konnten.

855 Zuschauer im Schnitt in der Rundsporthalle

Zu Beginn der Saison fehlten länger Lars Kamp und Buljevic. Als Kamp wieder fit war, fiel Mario Blessing aus. Der Aufbauspieler hatte die kleine Hoffnung, in den Play-Offs wieder spielen zu können. Nun kann er sich komplett auskurieren. Basketball wird in Bochum voraussichtlich erst später im Jahr wieder gespielt. Die Zuschauer, von denen im Schnitt 855 in die Rundsporthalle kamen, müssen sich ebenso gedulden wie die Sportler.

In der neuen Saison geht es, da es keine Absteiger gibt, gegen viele bekannte Teams. Neu hinzu kommen voraussichtlich die Rhein Stars Köln und die BBG Herford. Diese Teams belegten in der Regionalliga die Plätze eins und zwei und haben somit die Berechtigung zum Aufstieg. Bis zum 15. April müssen sie bei den „Jungen Liga“ die entsprechenden Lizenzierungsunterlagen eingereicht haben.