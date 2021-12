Sparkassen Stars reisen mit einem Joker nach Nürnberg

Der Neue im Dress der VfL Sparkassen Stars: Power Forward Terrell Vinson will sein neues Team bereits in Nürnberg tatkräftig auf dem Feld unterstützen.

Bochum. Für die VfL Sparkassen Stars wird die Partie bei den Falcons eine Herausforderung. Neu-Bochumer Terrell Vinson wird wohl schon mit dabei sein.

Es wird ein interessantes Spiel für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum, ein schwieriges dazu. Das ist Cheftrainer Felix Banobre vor dem Aufeinandertreffen mit den Nürnberg Falcons am Sonntag um 17 Uhr wohl bewusst.

Die Falcons stehen aktuell mit sechs Siegen aus elf Spielen auf dem neunten Platz der 2. Bundesliga ProA. Die Stars rangieren zwei Plätze dahinter. Doch nicht nur deshalb wird dieses Spiel für das Banobre-Team besonders.

„Für uns ist es gerade wie eine kleine Pre-Season mitten in der Saison“, sagt Sparkassen-Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert. Fünf Spieler der Stars waren nach einer Corona-Infektion in Quarantäne und müssen jetzt erst wieder richtig herangeführt werden. „Das ist gar nicht so einfach, da muss im Training auch die richtige Balance gefunden werden“, sagt Steinert.

Alle fünf Spieler sind zwar inzwischen wieder ins Training eingestiegen, ob sie alle, oder zumindest einige von ihnen, gegen die Falcons schon wieder auflaufen können, entscheidet sich allerdings erst im Abschlusstraining.

Falcons haben einen sehr dynamischen Spielstil

Selbst wenn die Sparkassen Stars in Bestbesetzung an den Start gehen könnten, leicht wird die Aufgabe bei den Falcons nicht: „Nürnberg ist ein sehr gut gecoachtes Team“, sagt Banobre. „Die Mannschaft hat einen sehr dynamischen Spielstil in ihrer Offensive und eine solide Defense, was sie sehr effizient macht. Das wird eine schwierige Partie für uns, gerade vor dem Hintergrund, dass sie aus den letzten Siegen Selbstvertrauen getankt haben.“

Für Banobre ist klar. „Das wird unglaublich hart zu verteidigen sein und offensiv müssen wir dann unsere Balance finden.“

Auch Tobias Steinert erwartet einen schwer zu bespielenden Gegner: „Die Nürnberger Guards sind starke US-Amerikaner und führen das Team an. Der Falcons-Center Jonathan Maier gibt ihnen unter dem Korb eine sehr gute Stabilität.“

Weitere Berichte über die Sparkassen Stars:

Einen Joker hat Banobre allerdings noch in der Hinterhand. Gut möglich, dass ein bisher unbekanntes Gesicht im Bochumer Dress auflaufen wird: Terrell Vinson. Die Chancen, dass der neue Power Forward der Stars bereits in Nürnberg aufläuft, stehen gut. Ihn hatten die Bochumer verpflichtet, nachdem sie sich von AJ Cheeseman getrennt hatten.

Das Debüt könnten die Basketball-Zuschauer allerdings nur digital verfolgen. „Die Partie findet aufgrund der behördlichen Anordnungen ohne Zuschauer statt“, sagt Steinert. Ob das „Geisterspiel“ einen Vor- oder Nachteil für eine der Mannschaften bedeutet, lässt sich für ihn schwer sagen. „Klar, die Flacons haben kein Heimpublikum im Rücken. Allerdings sind sie das auch schon gewöhnt. Sie haben bereits das vergangene Heimspiel ohne Zuschauer ausgetragen. Für unsere Jungs wird es allerdings wieder ein Umstellung sein, weil wir unsere vergangenen Spiele alle vor Publikum ausgetragen haben.“

Die Partie wird, wie alle Spiele der ProA, live über Sportdeutschland.TV gestreamt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum