Sparkassen Stars: Mit voller Halle Richtung Playoffs – Amerikaner löst Vertrag auf

Bochum. Die Sparkassen Stars Bochum stehen vor zwei wichtigen Heimspielen gegen Trier und Kirchheim – und auch die Fans sind heiß auf Playoff-Basketball.

Diesmal hielt die Führung: Vor einer Woche verspielten die VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Basketball Bundesliga ProA noch eine Führung in den Schlusssekunden und gingen in Münster als Verlierer vom Feld. Bei den ART Giants Düsseldorf behielten die Bochumer am Samstag aber an der Freiwurflinie die Nerven und gewannen. Der Lohn: Die Stars haben den Klassenerhalt sicher, dürfen für ein drittes Jahr in der ProA planen – und weiter von den Playoffs träumen.

Die Grundlage für eine erstmalige Playoff-Qualifikation in der zweithöchsten deutschen Spielklasse können die Stars in eigener Halle legen: Am Mittwochabend (19.30 Uhr) sind die Römerstrom Gladiators Trier zu Gast, am Samstag (19 Uhr) dann die Kirchheim Knights. Dabei können sich die Stars auf ihre Fans verlassen: Am Dienstagmittag waren Tribünenkarten fast komplett ausverkauft, nur noch wenige Tickets an den Kopfenden der Halle verfügbar.

Sparkassen Stars Bochum mit den Fans in Richtung Playoffs

„Ich freue mich auf eine richtig volle Rundsporthalle“, sagt Geschäftsführer Tobias Steinert. Der Klassenerhalt war eine Erleichterung, nun bekommen die ausstehenden Partien aber eine neue Bedeutung: „Es wäre für uns wichtig, im Rückspiel das Spiel und den direkten Vergleich zu gewinnen, um im Kampf um die Playoffs einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.“

Das Hinspiel hatten die Bochumer in Trier ersatzgeschwächt 110:116 verloren. Am Mittwochabend geht es also nicht nur um einen Sieg, sondern um einen mit mindestens sieben Punkten Vorsprung.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++

Diese direkten Vergleiche werden im Endspurt für die Stars gleich mehrfach entscheidend. Die Saison endet nach dem Heimspiel-Doppelpack nämlich mit Partien in Nürnberg und Quakenbrück. Beide sind (ebenso wie Trier) aktuell punktgleich mit dem VfL. Um in die Playoffs zu kommen, muss Bochum (Platz 13) zwei Siege Rückstand auf den Tabellenachten Bremerhaven wettmachen – und die dazwischenstehenden Mannschaften hinter sich lassen.

Im Vergleich zum Hinspiel haben die Gladiators einen neuen Trainer. Unter Jermaine Bucknor hat Trier drei Siege aus sechs Partien geholt. Bochums Coach Felix Banobre sagt: „Trier ist ein sehr gutes und individuell sehr talentiertes Team. Ihrem Topscorer Parker Van Dyke kommt natürlich eine besondere Beachtung zu, da er einer der besten Schützen der Liga ist.“

Geske fehlt – Sams kehrt zurück in die USA

Der US-Amerikaner Garrrett Sams hat die Sparkassen Stars Bochum verlassen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bochum muss am Mittwochabend voraussichtlich auf Niklas Geske verzichten, der sich in Düsseldorf am Ellenbogen verletzt hat. Überhaupt nicht mehr dabei ist Garrett Sams. Der hatte nach dem Erfolg am Wochenende um seine Vertragsauflösung gebeten, der VfL entsprach dem. Sams ist bereits wieder in den USA. Er stand in in dieser Saison im Schnitt 17:21 Minuten für Bochum auf dem Feld (7,7 Punkte). Banobres Abschiedsworte: „Er ist ein unglaublich guter Teammate und hat immer seine Leidenschaft in den Dienst der Mannschaft gestellt und die Fans teilhaben lassen.“

Auch Steinert dankte Sams für seinen Einsatz, wünschte ihm persönlich und sportlich alles Gute. Mit Blick auf die Aufgabe am Mittwochabend sagt er: „Wir mussten uns als Team bereits so oft in dieser Saison an neue Gegebenheiten im Kader anpassen, daher bin ich überzeugt davon, dass es der Mannschaft auch in diesem Fall gelingt.“

Alle Artikel zum Sport in Bochum und Wattenscheid finden Sie hier

News und Hintergründe zum VfL Bochum lesen Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum