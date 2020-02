Bochum. Die VfL Sparkassen Stars bleiben auf dem Weg in die Playoffs. Nach dem 98:82 gegen Iserlohn fehlt dem Team von Trainer Banobre noch ein Sieg.

Oldenburg ist dieser Tage ein besonders beachtenswerter Ort für die der Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum. Die Baskets Juniors Oldenburg sind das Team, das den Bochumern noch die Playoff-Teilnahme in der 2. Basketballliga ProB streitig machen kann. Solange die Bochumer aber ihre eigenen Spiele gewinnen, bleiben sie im Vorteil. An diesem Spieltag, dem drittletzten der regulären Punkterunde, erfüllten sie ihre Pflicht. Gegen die Iserlohn Kangaroos setzten sie sich mit 98:82 (57:50) durch. Ein Sieg fehlt noch, dann sind die Playoffs klar. Helfen würde auch eine Niederlage der Oldenburger.

Die aber gewannen ihr Spiel gegen Rist Wedel ebenfalls. Zwei Spieltage vor dem Saisonende bleibt der Kampf um den letzten Playoff-Platz das Spannendste an der ProB Nord. Zumal die Bochumer mitten drin sind. Sie dürfen noch bei Spitzenreiter Itzehoe Eagles spielen. Sie haben auch noch ein Heimspiel gegen Lok Bernau. Oldenburg spielt noch in Schwelm und in eigener Halle gegen die TKS49ers.

Fokus liegt jetzt auf Itzehoe

Bochums Trainer Felix Banobre ordneten das Ergebnis entsprechend zurückhaltend ein. „Das war ein wichtiger Sieg für uns. Die erste Hälfte war spektakulär von beiden Teams. Aber die Energie meines Teams war fantastisch. Wir brauchten den Sieg. Jetzt liegt der Fokus auf Itzehoe.“

Das Spiel gegen Iserlohn dominierten die Bochumer über weite Strecken. In den ersten beiden Viertel betrug der Vorsprung zeitweise 13 Punkte. Die Iserlohner aber haben im Gegensatz zu den Bochumern nichts mehr zu verlieren. Für sie steht fest, dass sie in die Playdowns müssen. Entsprechend locker spielten sie auf, ließen sich zunächst nicht vollkommen abschütteln.

Bei Iserlohn überzeugen nur zwei Spieler

Immer wieder brachten Chris Frazier und besonders Elijah Allan die Iserlohner in Schlagweite. Die Bochumer benötigten schon solche Würfe wie von Marco Buljevic, um in Führung zu bleiben. Mit Ablauf der Spielzeituhr des ersten Viertels traf er mit einem Dreier zum 35:25.

Erst im dritten Viertel wurde immer klarer, warum die Iserlohner in dieser Spielzeit unten mitspielen und nicht wie von ihnen erhofft und vielen erwartet oben. Bis auf Frazier und Allen kam da wenig bis gar nichts. Da führten die Bochumer dann mit 69:57 und 78:63. Bei den Bochumer hatte ein junger Mann einen besonders guten Tag erwischt, der bei der Teamvorstellung vor dem Spiel stets ohne Vornamen genannt wird: Der Behr.

Behr macht ein überragendes Spiel

Wobei der Vergleich mit einem Bären bei ihm zumindest mit Blick auf die körperlichen Eigenschaften kaum weniger passen könnte. Marius Behr wiegt bei einer Körperhöhe von 2 Metern und einem Zentimeter nur 85 Kilogramm. Das ist wenig bärig. Es hinderte ihn aber erneut nicht daran, eine überzeugende Leistung zu zeigen. Mitte des dritten Viertels hatte er bereits 24 Punkte gesammelt.

Zwischenzeitlich sah es so aus, er würde den Ball auch in der Kabine sitzend und von da werfend im Korb versenken. Von der Dreipunktlinie traf er bei allen seiner vier Versuche. Als Trainer Felix Banobre ihn zwei Minuten vor dem Ende für Niklas Bilski auswechselte, stand die komplette Auswechselbank noch einmal auf und klatschte anerkennend in die Hände und ihm auf die schmalen Schultern.

Entsprechend zufrieden war Behr. „Ich bin schon aus dem letzten Spiel gegen Oldenburg mit einer guten Leistung herausgegangen. Da haben wir leider verloren. Aber ich hatte dann eine gute Trainingswoche und heute lief es dann wirklich gut.“ Einen Freiwurf traf er nicht. Ansonsten saß jeder seiner Würfe.

Behalten er und seine Mitspieler ihre wieder aufsteigende Form, sind die Playoffs für sie bald sicher. Jetzt fehlt noch ein Sieg. Oder eine Oldenburger Niederlage.

Viertel: 35:26, 22:24, 23:13, 18:19

Sparkassen Stars: Buljevic (9 Punkte/3 Dreier), Bilski (5/1), Kamp (13/3), Gebhardt (7/1), Washington (15/3), Behr (24/4), Wendeler (2), Bungart, Bals, Böther, Lang (4), Haney (19/1)

Iserlohn: Frazier (21/3), Ziring (5/1), Schwarz (3/1), J. Dahmen (5), Brkic (11), Buss-Witteler (4), Allen (25/3), R. Dahmen (4), Marei (1), Schneider (3)Ben Böther versuchte es. Sein Dreier flog ans Brett und dann nicht in den Korb