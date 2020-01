Sparkassen Stars erwarten das Schlusslicht und sind gewarnt

War das jetzt eine sich selbsterfüllende Prophezeiung? Oder kann Felix Banobre sein Team, dessen Gegner und die 2. Basketball-Bundesliga ProB nur einfach richtig gut einschätzen? Die Niederlage der VfL Sparkassen Stars Bochum am vergangenen Spieltag kam für den Trainer wenig überraschend. „Dresden hat ein gutes Team und in dieser Liga können wir gegen jedes Team verlieren“, hatte er vor der Partie gesagt. Er behielt recht. Gegen die TKS49ers hofft er dennoch auf einen Sieg. Natürlich aber warnt er vor dem Liga-Letzten.

„Sie kämpfen, sie arbeiten“, sagt er. „Da sind sich alle Teams in dieser Liga ähnlich.“ Leicht werde das Spiel in keinem Fall. Das allerdings voraussichtlich auch deshalb, weil Banobre wieder nicht alle Spieler mit auf der Bank haben wird. Raphael Bals wird wohl erneut ausfallen, Mario Blessing ebenso und damit weiterhin. Dazu ist Center Zach Haney nicht ganz fit. Die Voraussetzungen vor dem Heimspiel am Sonntag (26.) um 17 Uhr in der Rundsporthalle könnten besser sein.

Noch sechs Spiele in der Hauptrunde

Sechs Spiele sind es in der ProB noch bis zum Ende der Hauptrunde. Wenige Wochen vor dem Beginn der Playoffs stehen mit Spitzenreiter Baskets Schwelm und dem Zweiten Itzehoe erst zwei Teams sicher in den Ausscheidungsspielen. Dahinter liegen fünf Teams, die es auf 18 Punkte bringen. Dazu zählen die Bochumer. Sie haben den kleinen Vorteil, dass sie von den sechs noch ausstehenden spielen vier in der Rundsporthalle bestreiten können. Dazu geht es da nicht mehr gegen Teams von ganz oben.

Nach dem Spiel gegen den Letzten geht es noch gegen den Neunten Oldenburg, den Vorletzten Iserlohn sowie den Sechsten Bernau. Auswärts warten andere Kaliber. Da müssen die Bochumer noch zum Zweiten Itzehoe und zum derzeitigen Dritten BSW Sixers.

Gegen die TKS49ers setzte Banobre auf eine diesmal bessere Vorbereitung. „Weil in der Woche vor dem spiel etliche Spieler krank oder angeschlagen gefehlt haben, konnten wir uns nicht vernünftig auf Dresden einstellen. Dresden hat das aber dann auch gut gemacht. Sie haben von der ersten Minute an sehr körperlich gespielt.“