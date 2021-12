Bochum. Das Aufstiegsjahr endet für die Sparkassen Stars Bochum in der Pro A mit dem Heimspiel gegen Artland Dragons. Neue Leistungsträger sind gefragt.

Für die VfL Sparkassen Stars Bochum endet das Basketballjahr 2021 mit dem Heim-Nachholspiel gegen die Artland Dragons (18 Uhr, Rundsporthalle). Die Sparkassen Stars haben 2021 den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro A geschafft, haben die Liga mit einigen bemerkenswerten Auftritten vor allem in eigener Halle aufgemischt. Angesichts der jüngsten sportlichen Ergebnisse drohen aber trotzdem unruhige Neujahrstage. Verlieren die Bochumer gegen Artland, gehen sie auf einem Abstiegsplatz und mit sechs Pleiten in Serie ins neue Jahr – in dem der erste Gegner der Tabellenzweite Rostock sein wird.

Wer kann das Ruder bei den Sparkassen Stars herumreißen? Drei Personalien können gegen Artland entscheidend werden. Das hängt mit der Kaderzusammenstellung und der Belastung der vergangenen Wochen zusammen – und, mal wieder, auch mit Verletzungen.

Sparkassen Stars Bochum: Johannes Joos muss ersetzt werden

Johannes Joos droht die Partie wieder zu verpassen. Nachdem die Nummer 22 im Spiel gegen Hagen umgeknickt war, fehlte er im Duell bei seinem Ex-Verein in Trier und wurde „schmerzlich vermisst“, wie Stars-Geschäftsführer Tobias Steinert sagte.

Joos ist neben den US-Amerikanern Tony Hicks und Dominic Green der einzige VfL-Spieler, der im Schnitt zweistellig pro Spiel punktet. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht klar – aber eine Rückkehr schon am 9. Januar in Rostock wäre wohl ein positives Szenario für die Stars.

Gabriel Jung hat bewiesen, dass er im Zweifelsfall seine Chancen nutzen kann

Wenn der drittbeste Scorer ausfällt, müssen andere in die Bresche springen – das kann Gabriel Jung, wenn auch nicht positionsgetreu. Möglicherweise etwas überraschend für viele durfte der Youngster im Spiel gegen Trier schon im zweiten Viertel aufs Feld, stand insgesamt mehr als neun Minuten auf dem Parkett. Bemerkenswert, denn Jung spielte abseits der beiden Spiele, in denen die Bochumer aufgrund von Corona-Fällen nur zu siebt antraten, noch keine Rolle.

Gabriel Jung mit Coach Felix Banobre – wenn der Youngster bei den Sparkassen Stars Bochum seine Chance bekommt, will er sie wieder nutzen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

In Itzehoe und gegen Rostock allerdings machte er das beste aus seinen Chancen: Er wirkte abgezockt, treffsicher und zeigte, warum er als Talentiertester der Bochumer „Young Guns“ gilt. Er zeigte, dass er der Offensive bei einer Einwechslung einen Funken geben kann, um heißzulaufen. Gut möglich, dass Headcoach Felix Banobre sich auch gegen Artland ähnliches von Gabriel Jung erhofft.

Terrell Vinston gibt dem Bochumer Team einen neuen Anker

Während Punkte von Jung aber eher als Bonus zu betrachten wären, werden sie von Terrell Vinston dringend gebraucht. Er kam vor einigen Wochen als Ersatz für den enttäuschenden AJ Cheeseman – die Bochumer haben zwar starke deutsche Spieler, aber ein dritter US-Leistungsträger wird dringend benötigt. Sonst hängt zu viel von Dominic Green und Tony Hicks ab. Zwei starke Spieler, die aber auch Pausen brauchen und deren Schwächephasen der VfL zuletzt nicht kompensieren konnte.

Jetzt kommt Vinston ins Spiel. Als erfahrener defensiver Antreiber, aber auch als Scorer: In Trier machte er die meisten Punkte aller Bochumer. Auch gegen Artland zählt der VfL darauf, dass der dritte Amerikaner jetzt immer besser Fuß fasst.

Es sind also nicht nur die üblichen Leistungsträger gefragt, es wird gegen die Artland Dragons auf eine komplette Teamleistung gegen eines der „komplettesten Teams der Liga“ ankommen, wie Coach Felix Banobre sagt.

Ein erfahrenes Team, das (genau wie Bochum) erst fünfmal gewonnen hat und hinter den Erwartungen zurückbleibt, wie Tobias Steinert findet: „Artland hat uns in der Vorbereitung geschlagen und hat dabei einen sehr flüssigen Basketball gespielt. Dass es in der Liga für sie noch nicht zu mehr Siegen gereicht hat, überrascht mich sehr.“

Es gibt keine Abendkasse. Das Spiel wird live und kostenlos übertragen: sportdeutschland.tv

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum