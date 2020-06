Basketball Sparkassen Stars Bochum verzichten auf Platz in der ProA

Bochum. Die Sparkassen Stars Bochum hätten den Sprung in die ProA machen können. Sie verzichten darauf. Abschied von einem Publikumsliebling.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum wollen kurzfristig in die 2. Bundesliga ProA. Der Aufstieg wäre nun möglich gewesen, da die beiden sportlichen Aufsteiger Itzehoe Eagles und Scanplus Baskets Elchingen nicht aufsteigen wolle. Die Bochumer, die auch einen Antrag für eine ProA-Lizenz hinterlegt hatten, hätten nachrücken können. Sie haben sich nun dagegen entschieden und für die Saison 2020/2021 ausschließlich einen Lizenzantrag für die 2. Bundesliga ProB eingereicht.

„Die aktuelle Situation bietet nicht das richtige Umfeld, um den Schritt in die ProA jetzt zu vollziehen“, sagte dazu Hans Peter Diehr, der Finanzvorstand der Sparkassen Stars. „Wir erwarten nächstes Jahr eine sehr attraktive ProB, da alle Spitzenteams in der Liga verbleiben werden. Dort wollen wir uns im sportlichen Wettbewerb für die ProA qualifizieren. Ein Aufstieg in der aktuellen Wirtschaftslage wäre hoch riskant gewesen, die benötigte Steigerung des Etats um mindestens 30 Prozent absolut illusorisch. Den Ruf als seriös geführter und wirtschaftlich gesunder Verein wollten wir nicht aufs Spiel setzen.“

Unterstützung durch die Sponsoren

Für diesen Schritt habe der Verein auch die volle Unterstützung seiner Sponsoren, „die diese Entscheidung zu einhundert Prozent mittragen“. Nun gelte es unter den aktuellen Rahmenbedingungen ein wettbewerbsfähiges Team, für die hoffentlich noch dieses Jahr startende neue Spielzeit zu formen.

Dabei müssen die Bochumer zukünftig auf Florian Wendeler verzichten. Der Centerspieler hat sich, so Diehr, „nach langem Ringen dafür entschieden, sich in der Nähe seiner Heimat stärker auf die berufliche Perspektive zu konzentrieren“.

Abschied von Wendeler

Wendeler war 2018 von den Cuxhaven Baskets zu den Bochumern gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling. Mit 13,7 Punkten und 6,9 Rebounds pro Spiel war er maßgeblich am Einzug in die Play-Offs beteiligt. In der vergangenen Spielzeit sammelte er im Schnitt 8,5 Punkte und 4,6 Rebounds pro Begegnung.

„Vor allem seine immer einhundertprozentige Einstellung und auch die Integration im Gesamtverein brachten ihm viele Pluspunkte“, sagte Diehr. „Die VfL Sparkassen Stars Bochum bedanken sich ausdrücklich bei Florian Wendeler für zwei sehr schöne Jahre der Zusammenarbeit. Wohin auch immer sein Weg sportlich fühlt, die Sparkassen Stars wünschen ihm nur das Beste und gratulieren dem Verein, dem sich dieser Vorzeigesportler anschließen wird.“