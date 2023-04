Sparkassen Stars Bochum verpassen vorzeitigen Klassenerhalt

Bochum. Die Spiele der Basketballer der Sparkassen Stars Bochum gegen Münster bleiben besonders. Auch das Rückspiel war nichts für schwache Nerven.

Die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum haben am 29. Spieltag der 2. Liga ProA zwei Dinge nicht geschafft. Durch die 77:80-Niederlage bei den WWU Baskets Münster verpassten sie zum einen den vorzeitigen Klassenerhalt. Die Giants aus Leverkusen auf dem ersten Abstiegsplatz können die Bochumer theoretisch noch einholen. Dazu kamen sie mit Niederlage Nummer 16 nicht näher an die Play-off-Plätze heran. Vier Punkte bleiben es noch zu den Eisbären Bremerhaven auf Platz acht.

Im zweiten Jahr in der ProA würden die Bochumer mit einer Play-off-Teilnahme ein nächstes Ausrufezeichen setzen. Der Weg der Bochumer Basketballer führt in den vergangenen Jahren stetig nach oben. Sie wären in dieser Saison auch schon jetzt in einer besseren Situation, wenn sie vor Wochen nicht beim als Absteiger feststehenden Team aus Schwenningen verloren hätten, oder wenn zum Beispiel die Spiele gegen Münster gewonnen hätten.

Der erste Vergleich zwischen den Sparkassen Stars und Münster schien zur Halbzeit eine klare Sache. Aufsteiger Münster führte mit 20 Punkten. Bochum schaffte es dann noch in die Verlängerung, verlor schließlich mit 82:83. Das Rückspiel verlief über weite Strecken komplett anders.

Sparkassen Stars Bochum führen zur Halbzeit mit 53:41

Bochum war diesmal das Team, dass zur Halbzeit klar mit 53:41 führte. Nach einem 10:0 für Bochum nach drei Minuten, führte Münster später im ersten Durchgang zwar mit 29:28. Danach aber dominierte Bochum wieder das Spiel. Erneut waren es viele erfolgreiche Drei-Punkt-Würfe, die das Team von Trainer Felix Banobre einstreute. 46 Prozent Trefferquote von jenseits der Dreierlinie sind ein starker Wert. Er machte es Münster zunächst schwierig Kontakt zu halten.

Deutlich war in den ersten beiden Vierteln zu sehen, dass Münster sich noch Gedanken darum machen muss, ob bei ihnen in der nächsten Saison ein A oder ein B hinter dem Pro steht. Sie haben nur vier Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Das kann noch spannend werden.

In Münster wurde es im Rückspiel gegen Bochum zumindest zunächst knapper. Zum Ende des dritten Viertels war Münster beim 56:61 bis auf fünf Punkte an Bochum dran. Die Bochumer-Dreierquote hatte sich da bis auf 32 Prozent heruntergeregelt. Mit 68:58 für Bochum ging es ins letzte Viertel.

Dauerführung der Sparkassen Stars Bochum schmilzt zusammen

Da schmolz die Bochumer Dauerführung immer mehr zusammen. Bochum traf immer schlechter, Münster etwas besser. In die Schlussminute ging es mit einem 77:77. Als drei Sekunden vor dem Ende Garrison Münsters Hilar Pertursson foulte, im Anschluss sowohl Tom Alte als auch Banobre ein Technisches Foul bekamen, war die Partie entschieden.

Weiter geht es für die Bochumer mit einem weiteren Auswärtsspiel. Am Samstag, 8. April, spielen sie bei den ART Giants Düsseldorf. Im Hinspiel gab es für die Bochumer eine 90:102-Niederlage. Somit sind die Vorzeichen ähnlich wie vor dem Spiel gegen Münster. Bochum hat den Klassenerhalt so gut wie sicher, Düsseldorf noch nicht.

Viertel: 20:25, 21:28, 17:15, 22:9

Bochum: Sams (5 Punkte), Geske (5/davon ein Dreier), Kamp, Dietz (6), Grof (6), Andre (8/2), Crockett (12/1), Bradley (10/1), Garrison (14/2), Drescher (5/1), Alte (6)

