Sparkassen Stars Bochum verlieren letzten Test gegen Hagen

Bochum. In einer Woche geht es für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum in der 2. Bundesliga ProB los. Zuvor gab es einen letzten Test.

In einer Woche geht es für die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum mit einem Heimspiel in die neue Saison der 2. Bundesliga ProB. Die Bochumer gehören zu den Favoriten um den Aufstieg. Dass sie höhren Ansprüchen genügen können, hatten sie in der Vorwoche gezeigt. Da gewannen sie klar gegen die Uni Baskets Paderborn aus der ProA. Nun stand der letzte Test an. Mit Phönix Hagen ging es erneut gegen einen ProA-Ligisten.

Bis zur Halbzeit hielten die Sparkassen Stars das spiel offen, am Ende gewannen die Hagener mit 97:84 (51:43). Das war für die erneut nicht mit kompletten Kader spielenden Bochumer ein achtbares Ergebnis. Bochums Headcoach Felix Banobre musste aus unterschiedlichen Gründen auf Marius Behr, Miki Servera, Marco Buljevic, Johannes Joos und Gabriel Jung verzichten. Dafür kehrten erstmals in der Vorbereitung Niklas Bilski und Lars Kamp zurück in den Kader.

Hagen mit dem besseren Start

Den besseren Start hatten die Hagener. Sie führten nach fünf Minuten mit 16:7, ehe Kilian Dietz und Niklas Geske auf 12:16 verkürzen konnten. Der erste Abschnitt endete mit 29:19 für die Hagener. Im zweiten Viertel konnten sie sich zuerst weiter absetzen, ehe Lamar Mallory das Ergebnis durch ein Drei-Punkte-Spiel erstmals beim Stand von 31:40 wieder unter einen Zehn-Punkte-Rückstand bringen konnte. Zur Halbzeit verkürzte dann Niklas Geske mit seinen Punkten 19 und 20 kurz vor der Sirene zum 43:51.

Nach der Pause gingen die Hagener 64:47 in Führung. Der starke Niklas Geske und Lars Kamp mit jeweils einem getroffenen Dreipunktwurf konnten auf 53:64 verkürzen. „Dann jedoch ging ein wenig der Faden in unserem Spiel verloren“, sagte Tobias Steinert, Geschäftsführer der Sparkassen Stars. Die Hagener konnten nach einigen Fehlern im Spielaufbau der Bochumer auf 74:55 davonziehen. Bis zum Ende des dritten Abschnitts konnten die Bochumer etwas auf 63:77 verkürzen. Im Schlussabschnitt blieb es bei dieser Punktedifferenz.

Trainer Banobre lobt sein Team

„Ich muss unseren Spielern ein Lob aussprechen“, sagte Banobre. „Wir wussten, dass Hagen ein starkes Teams ist und sie haben uns in der Transition bestimmt. Wir haben viel in das Spiel investiert und waren über eine lange Zeit mit nur zehn Punkten zurück. Wir haben uns bemüht, aber am Ende war Hagen zu stark und man hat den Klassenunterschied gemerkt. Dennoch haben wir nicht schlecht gespielt und es war ein guter Test.“

Auch Geschäftsführer Steinert war mit dem Test zufrieden „Es war ein intensiver Test mit einer hohen Geschwindigkeit. Leider mussten wir einmal mehr stark personell reduziert in die Partie gehen. Niklas Geske hat eine sehr starke Leistung abgerufen, das Spiel herausragend organisiert und war am Ende zudem mit 26 Punkten Topscorer der Partie. Wir hoffen, dass seine im letzten Viertel erlittene Verletzung nicht allzu schlimm ist und er in der Vorbereitung auf das Auftaktspiel mitwirken kann. Jetzt gilt unser voller Fokus dem Ligastart gegen Stahnsdorf am kommenden Samstag.“

VfL Sparkassen Stars Bochum: Geske (26 Punkte), Mallory (20), Dietz (12), Kamp (8), Bilski (7), Allen (7), Lang (4), Bungart, Böther, Wilke