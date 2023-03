Sparkassen Stars Bochum verlängern vor Topspiel mit Alte

Bochum. Tom Alte hat bei den Sparkassen Stars Bochum verlängert. Dazu gibt es zum Spiel gegen den Zweiten Tübingen extra ein Tom-Alte-Shirt zu kaufen.

Felix Banobre, Trainer der Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum, hat in den vergangen Wochen immer wieder betont, dass sein Team Siege benötige. „Wir müssen Spiele gewinnen. Dann können wir schauen, ob es für die Play-offs reicht.“ Die Aufgabe an diesem 26. Spieltag in der 2. Liga ProA allerdings könnte anspruchsvoller kaum sein. Mit den Tigers Tübingen kommt der Tabellenzweite in die Rundsporthalle (Sa., 19 Uhr). Vielleicht hilft es den Bochumern, dass eine wichtige Personalie für die nächste Saison bereits geklärt ist.

Die Bochumer vermeldeten, dass sie auch in der nächstjährigen ProA-Saison auf Center Tom Alte zählen können. „Er hatte eine Ausstiegsoption für das zweite Vertragsjahr in seinem Vertrag“, sagte Geschäftsführer Tobia Steinert. „Die hat er nicht gezogen. Damit hat er sich für den Verbleib in der Saison 2023/2024 in Bochum entschieden.“

„Ich freue mich natürlich sehr, dass Tom Alte bleibt“, so Steinert weiter. „Er ist eine wichtige Säule in unserem Team und hat in dieser Saison bereits so einige Male für Aufsehen mit spektakulären Aktionen gesorgt. Auf dem Feld ist er eine Erscheinung und ein Aktivposten, der uns unter den Körben Präsenz gibt. Er fühlt sich wohl in Bochum, das haben er und sein Agent Daniel Poerschke stets deutlich betont.“

Alte überzeugt bei den Sparkassen Stars Bochum als Ring-Verteidiger

Alte war vor der Saison aus seiner Heimatstadt Karlsruhe nach Bochum gewechselt und überzeugte bisher mit im Schnitt 9,6 Punkten und 7,3 Rebounds. Zudem gehört zu den besten Blockern der Liga. Ihm gelingen 1,4 Blocks pro Spiel. „Damit hat er sich als Rim-Protector, als Verteidiger des Korbes, bereits großen Respekt verdient“, sagte Steinert.

Alte ist durch seine Art zu spielen längst einer der Fanlieblinge geworden. Auch deshalb haben die Bochumer als „Special“ zum Verbleib von Tom Alte ein „Tom-Alte-Dunking-Academy-Fan-Shirt“. Zwei Euro pro verkauftem T-Shirt gehen auf Altes Wunsch an den Kinderschutzbund Bochum. Das T-Shirt gibt beim Heimspiel gegen Tübingen und online unter www.sparkassenstars-shop.de zu kaufen.

Gegen Tübingen wird Alte wieder extrem gefordert sein. Gegen den Aktuellen Zweiten der ProA konnten die Bochumer das ihr Hinspiel gewinnen. Mit einer Bilanz von 19 Siegen und erst sechs Niederlagen ist Tübingen wie im Vorjahr sicher auf Play-off-Kurs.

Alle elf Profis der Sparkassen Stars Bochum waren im Training dabei

Vergangene Saison kam Tübingen sogar ins Finale und schaffte dadurch den damit verbundenen sportlichen Aufstieg in die Basketball Bundesliga. Doch die Tübinger entschieden sich bewusst gegen den Aufstieg, da sie ihre Strukturentwicklung erst noch vorantreiben wollen.

Zachary Seljaas, vor der Saison aus Georgien gekommen, ist mit im schnitt 15,4 Punkten und 5,8 Rebounds Tübingens auffälligster Akteur. Die gleiche durchschnittliche Punkteausbeute steuert Center Mateo Seric bei. Der Österreicher Erol Ersek kommt auf 13,2 Punkte mit einer Dreierquote von 41,5 Prozent, Aatu Kivimäki auf im Schnitt 10 Punkten und fünf Assists. Kurz vor Ende der Wechselfrist haben die Tübinger zudem noch mit Delante Jones den Topscorer von den wiha Panthers Schwenningen verpflichtet.

Personell sieht es bei den Sparkassen Stars gut aus. Felix Banobre hatte alle elf Profis seines Kaders im Training dabei. Lars Kamp wird nach seinem Nasenbeinbruch wohl erneut mit Maske spielen.

„Tübingen ist für mich das beste Team der Liga mit einem der besten Coaches des Landes“, sagte Banobre. „Sie sind nun in ihrer besten Form und wollen sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren. Sie werden uns versuchen, unter Druck zu setzen und von der ersten bis zur letzten Sekunde versuchen, all unsere Aktionen auf dem kompletten Feld zu unterbinden. Der Sieg am Sonntag in Bremerhaven hat uns einen Push gegeben und hoffentlich können wir diesen Push für das Tübingen-Spiel nutzen.“

