Sparkassen Stars Bochum verlängern auch mit Miki Servera

Bochum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum stellen nach dem Aufstieg in die 2. Liga ProA den Kader neu auf. Sie setzen aber auch auf bereits bewährte Kräfte.

Bei den VfL Sparkassen Stars Bochum ist die nächste Personalentscheidung gefallen. Der Aufsteiger zur 2. Bundesliga ProA vermeldet, dass der Vertrag mit dem spanische Guard Miki Servera um zwei weitere Jahre verlängert wird.

Zuletzt hatten die Bochumer mitgeteilt, dass Tim Lang, Julian Jasinski und auch Elijah Allen den Verein verlassen. Mit Trainer Felix Banobre und Aufbauspieler Niklas Geske hatten die Bochumer davor ebenso um zwei weitere Jahre verlängert.

Servera wechselte vor der abgelaufenen Saison von den White Wings Hanau nach Bochum. Nach einer Verletzung zu Saisonbeginn wurde er zu einem Leistungsträger. Der 28-jährige Guard kam in 26 Spielen auf 12,6 Punkte und 4,3 Assists im Schnitt.

Lob von Trainer und Geschäftsführer

Er hatte bereits bei seinem Wechsel eine Players-Option für den Fall des ProA-Aufstiegs in seinem Vertrag verankert. Anstatt eines weiteren Jahres in der ProA bleibt er nun zwei Jahre mit seiner Familie in Bochum.

„Miki ist die perfekte Verbindung für dieses Team“, sagte Banobre. „Er ist ein vielseitiger Spieler und sein hoher Basketball-IQ ist der Schlüssel. Ich weiß, dass Miki ein Spieler ist, der auf einem höheren Niveau spielen muss und kann. Ich bin sehr froh, dass er bei uns bleibt.“

Auch Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert ist froh, dass Servera bleibt: „Miki war eine der wichtigen Säulen für den Aufstieg und wir haben ihm bereits schon vor der Verpflichtung im letzten Jahr unsere Absicht aufgezeigt, mit ihm in der ProA zu planen. Dieses Vertrauen hat er in der abgelaufenen Saison auf dem Feld zurückgezahlt und deshalb freuen wir uns, dass er nun nicht nur das kommende Jahr, sondern noch ein weiteres darüber hinaus bei uns bleibt.“

