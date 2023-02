Sparkassen Stars Bochum treffen auf runderneuerte Giganten

Conley Jacob Garrison (l.) ist mit den Sparkassen Stars Bochum am Samstag im Heimspiel der 2. Basketball-Bundesliga ProA in der Rundsporthalle in Bochum gegen die Bayer Giants Leverkusener gefordert.

Bochum. Die jüngste Niederlage hat den Sparkassen Stars Bochum weh getan. Gegen Leverkusen wollen sie es besser machen. Der Gegner kommt selbstbewusst.

Der Hinweis in den sozialen Medien durfte natürlich nicht fehlen. „Hey, lieber @vflbochum1848.official, schaut mal, wer euch heute anfeuert?“ Das posteten die Basketballer der VfL Sparkassen Stars Bochum am Mittwochabend. „Auf geht es, holt euch den Sieg“, schrieben sie dann noch dazu. Das klappte wie inzwischen klar ist, nicht. Der VfL verlor im Pokal gegen Dortmund. Die Bochumer Basketballer demonstrierten am Mittwoch zumindest Einigkeit und Teamgeist. Darauf wird es für sie am 21. Spieltag der 2. Liga ProA ebenso ankommen (Sa., 19 Uhr). Es geht für sie gegen die Bayer Giants Leverkusen.

Die tragen ihren Namen „Giganten“ inzwischen wieder etwas mehr zu Recht. Das Hinspiel in Leverkusen ist da längst kein Gradmesser mehr. Auch wenn die Sparkassen Stars an das Spiel noch gute Erinnerungen haben.

TJ Crockett, zu diesem Zeitpunkt gerade für den verabschiedeten Miki Servera nachverpflichtet, überragte in seinem zweiten Spiel für die Sparkassen Stars mit 29 Punkten und sieben Assists. Er führte den VfL zum 94:80-Auswärtssieg vor rund 150 mitgereisten Bochumern in der Leverkusener Ostermann-Arena.

Im Vergleich zum Hinspiel haben sich die Leverkusener in der Zwischenzeit neu aufgestellt. Mit Amerikaner Nick Hornsby holten sie ihren Topscorer der Aufstiegssaison 2018/2019 zurück. Center Gabriel de Oliveira wechselte aus der BBL von den Rostock Seawolves nach Leverkusen und auch TreVion Crews, der im vergangenen Jahr für die PS Karlsruhe LIONS aktiv war, fand seinen Weg ins Team.

Sparkassen Stars Bochum wollen Niederlage in Schwenningen abhaken

Dafür trennten sich die Leverkusener von US Point Guard Xavier Bishop, dem kanadischen Center Marc-Andre´Fortin und dem deutschen Shooting Guard Robert Merz, der zu den EN Baskets Schwelm in die ProB wechselte.

Hornsby ist auf auf Anhieb mit im Schnitt 14,6 Punkten, 4,2 Assists und acht Rebounds zum Topscorer der Leverkusener geworden. Harris Hujic überzeugt mit im schnitt 13,8 Punkten, Kadre Grey, bereits im November zum Team gestoßen, erzielt 12,9 Punkte im Schnitt. Gabriel de Oliveira wurde nach seiner Ankunft zum dominantesten Center mit zwölf Punkten und 4,2 Rebounds pro Spiel, sein Center-Kollege Dejan Kovacevic steuert durchschnittlich 11,9 Punkte und 4,4 Rebounds bei.

Aktuell stehen die Leverkusener mit sechs Siegen und 14 Niederlagen auf dem 16. Tabellenrang, haben aber ihre vergangenen fünf Spiele gewonnen. Für die Sparkassen Stars geht es in dieser Partie darum gehen, die Niederlage aus der Vorwoche gegen Schwenningen abzuhaken und wichtige Punkte zur Verbesserung der Tabellensituation einzufahren. Sie liegen punktgleich mit Leverkusen aufgrund des Hinspielsieges einen Platz besser in der Tabelle.

Sparkassen Stars Bochum erwarten eine harte Leverkusener Defensive

„Leverkusen ist ein komplett anderes Team“, sagte Bochums Headcoach Felix Banobre. „Mit den Verpflichtungen von Hornsby, de Oliveira und Crews hat das Team ein anderes Potenzial und nach fünf Siegen in Folge sind sie selbstbewusst und spielen sehr gut zusammen.“

Er erwartet eine sehr harte und physische Defensive und eine hochtalentierte Offensive von Leverkusen. „Wir können das Spiel aber gewinnen, indem wir 40 Minuten unseren Fokus aufrechterhalten und dagegenhalten. Wenn das Spiel ausgeglichen verläuft, werden wir unsere Chance erhalten. Nach unserem ‚Unfall‘ am vergangenen Wochenende haben wir weiter Fortschritte gemacht und die Trainingswoche war gut. Wir sind bereit.“

