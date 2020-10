Bochum. Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga ProB steht für die Sparkassen Stars Bochum das zweite Spiel an. Corona bringt die Saison durcheinander.

Es ist der dritte Spieltag in der 2. Basketball Bundesliga ProB. Die VfL Sparkassen Stars Bochum aber bestreiten am Sonntag bei den Itzehoe Eagles erst ihr zweites Saisonspiel. Das Spiel bei den Rheinstars Köln am vergangenen Wochenende fiel aus. Bochums Trainer Felix Banobre versucht sein Team derzeit auf alle Eventualitäten innerhalb der Corona-Krise einzustellen – und natürlich dann auch auf den Gegner.

In einem Video-Interview auf der Homepage des Vereins versuchte Banobre die besondere Situation erneut zu erklären. Derzeit könne es sein, dass man ein Spiel spiele, dann zwei Wochen nicht spielen dürfe, dann aber vielleicht auch vier Spiele innerhalb von zwei Wochen habe. „Darauf versuche ich mein Team einzustellen“, sagte er. „Das ist eine Aufgabe, die Trainer so noch nicht hatten. Das ist für alle Neuland. Wir müssen versuchen, das beste aus der Situation zu machen und uns immer wieder neu auf sie einzustellen.“ In dieser Saison komme es darauf an, welches Team das am besten schaffe, sagte Banobre.

Itzehoe ist einer der Aufstiegsmitfavoriten

Eine Gegnervorbereitung gibt es dann auch noch. Mit den Itzehoe Eagles treffen die Bochumer auf einen Aufstiegsmitfavoriten. „Sie haben das am besten besetzte Team der Liga“, sagte Banobre, „und auch den höchsten Etat.“ Dass das Team aus Itzehoe sein bisher einziges Spiel verlor, kam daher durchaus überraschend. Itzehoe verlor bei den TKS 49ers in Stahnsdorf mit 101:110 nach Verlängerung. Bochum hatte gegen die TKS 49ers zum Start in die Saison in Bochum mit 88:77 gewonnen. Entsprechende Quervergleiche lässt Banobre nicht zu.

„Ich habe ihr Spiel gegen Stahnsdorf intensiv geschaut und ich weiß, dass Trainer Pat Elzie sie zurück in die Spur bringen wird“, sagte Banobre. „Er wird dem Team eine lange Videosession verpassen, sodass sie das Spiel gegen uns mit viel Energie angehen werden. Ihre Zonen-Defensive, ihre Offensive, ihr Inside-High-Low-Spiel und speziell ihre Dreipunktewürfe zeigen, dass Itzehoe eine sehr stark besetzte und tiefe Mannschaft ist.“

Trainer Pat Elzie schaffte mit Vechta den Aufstieg in die BBL

Itzehoe sei ein Kandidat für den ersten Platz, „auch wenn sie das erste Spiel in Stahnsdorf verloren haben. Sie verfügen über eine tiefe Bank und haben sehr starke Spieler und werden von einem der besten Trainer in Deutschland gecoacht“, so Banobre. Itzehoe ist prominent besetzt. Angefangen eben bei Trainer Pat Elzie. Mit Rasta Vechta stieg er beispielsweise in die 1. Bundesliga auf. Seit 2015 ist er nun in Itzehoe. In der vergangenen Saison lag Itzehoe bis zum Abbruch der Spielzeit vorne, bekam entsprechend auch das Aufstiegsrecht, verzichtete aber.

Elzies Team ist erneut stark besetzt. Von den Panthers Schwenningen aus der ProA kam zum Beispiel der deutsche Center Yasin Kolom, gute Werte liefern auch der kroatische Import Marko Boksic, und der US-Import Christopher Hooper. Dazu hat Itzehoe mit Flavio Stückemann, Johannes Konradt und mit Achmadschah Zazai weitere Spieler im Team, die viel Erfahrung im Leistungsbasketball haben.

Lamar Mallary droht auszufallen

Bei den Sparkassen Stars hat sich die personelle Situation leicht verbessert. Im Vergleich zum ersten Spieltag gegen Stahnsdorf wird der Spanier Miki Servera in den Kader zurückkehren. Weiterhin ausfallen wird dahingegen Flügel Marius Behr (Adduktorenverletzung). Auch hinter dem Einsatz von Lamar Mallory steht ein dickes Fragezeichen. Er verletzte sich im ersten Spiel am Knie, er hat eine Meniskusverletzung. „Wir sind es ja schon fast gewohnt, nicht mit dem kompletten Kader zu einem Spiel anzutreten“, sagte Tobias Steinert, Geschäftsführer der Sparkassen Stars. „Aber gerade in so einem Topspiel gegen Itzehoe ist das schon sehr ärgerlich.“

Das Spiel am Sonntag in Itzehoe (17 Uhr) wird von Itzehoe im Internet kostenpflichtig übertragen.