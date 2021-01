Sparkassen Stars Bochum sind beim SC Rist Wedel gefordert

Bochum Die Basketballer der Sparkassen Stars Bochum sind weiter Spitzenreiter. Diesen Platz wollen sie beim Spiel in Rist Wedel verteidigen.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum sind weiter Spitzenreiter. Nach der Niederlage gegen die Rheinstars Köln aber beträgt der Vorsprung auf die Verfolger nur noch zwei Punkte. Am 16. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga ProB sind die Bochumer nun beim SC Rist Wedel gefordert (Sa., 19 Uhr).

„Nach einer Niederlage zurückzukommen ist immer ein schwerer Schritt", sagt Sparkassen Stars Geschäftsführer Tobias Steinert. "Aber dennoch bin ich mir sicher, dass wir dies schaffen werden. Das Spiel in Wedel wird allerdings kein Selbstläufer für uns, so dass wir gut vorbereitet in die Partie gehen müssen und, wie im Hinspiel, über die vollen 40 Minuten wachsam sein müssen.“

Hinspiel war drei Viertel knapp

Rist Wedel liegt mit vier Siegen aus 15 Partien auf dem vorletzten Tabellenrang. "Doch ist das Team komplett", sagt Steinert, "und hat seine beiden Doppellizenzspieler des Bundesligisten Hamburg Towers, Justus Hollatz und Jürgen Rich, dabei, kann es jeder Mannschaft in dieser Liga gefährlich werden."

Das merkten auch die Bochumer im Hinspiel. Beim 109:92-Sieg für die Sparkassen Stars waren die Wedeler im dritten Viertel dicht dran, das Spiel zu drehen. Im vierten Viertel aber sorgten die Bochumer insbesondere durch Lars Kamp, Niklas Geske und Johannes Joos schnell für die Entscheidung.

Kamp kehrt zurück, Buljevic und Allen fehlen weiterhin

Topscorer im Wedeler Team ist weiterhin der US-Amerikaner Tucker Haymond. Er erzielt 25,7 Punkte im Schnitt und sammelt 6,1 Rebounds. Im Blick behalten müssen die Bochumer zudem die beiden Doppellizenzspieler Jürgen Rich und Justus Hollatz.

Die personelle Situation auf Seiten der Sparkassen Stars wird sich vor dem Duell in Wedel voraussichtlich etwas entspannen. Lars Kamp hat nach seiner Verletzung am Fuß nun das Training in dieser Woche wieder aufgenommen und wird wohl spielen können. Für Marco Buljevic bleibt die Saison ärgerlich. Er muss voraussichtlich, genauso wie weiterhin Elijah Allen, auf das Auswärtsspiel verzichten.

Auf der Suche nach einem Importspieler

Nachdem sich die Bochumer von Lamar Mallory getrennt haben, bleibt zudem die Stelle des Importspielers bei den Bochumern noch offen. Die Bochumer hoffen, da bald einen neuen Spieler präsentieren zu können.

Das Spiel wird zum Preis in Höhe von 5 Euro auf Sportdeutschland.TV live gestreamt.