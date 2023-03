Sparkassen Stars Bochum liefern Spektakel – aber verlieren

Bochum. Die Dresden Titans haben die starke Phase der Sparkassen Stars Bochum gestoppt. Sie gewannen in Bochum ein intensives Spiel.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum sind längst kein Geheimtipp mehr. Weder bei den Basketballfans in Bochum, noch für einen Platz in den Play-offs der 2. Liga ProA. Nach den jüngsten Siegen der Bochumer blieb in der Rundsporthalle beim Spiel gegen die Dresden Titans nur der Gästeblock freier. Erneut lieferten die Bochumer gute Unterhaltung, diesmal aber führte das nicht zum Sieg. Bochum unterlag Dresden mit 84:93.

Dafür, dass die Halle sofort da war, dass die Stimmung gleich gut war, sorgten beide Teams gleichermaßen. Die ersten Minuten des Spiels sah aus wie bei einem Drei-Punkt-Wettbewerb. Dresden traf per Dreier, Bochum antwortete per Dreier. Bochum legte einen Dreier nach, Dresden ebenso.

Es war klar, dass es so hochprozentig nicht über das komplette Spiel weitergehen würden. Nach knapp fünf Minuten nahmen beide Teams etwas den Fuß vom Gaspedal, kühlten etwas herunter. Mit einem 29:25 ging es in die erste Viertelpause.

Das Hinspiel hatten die Sparkassen Stars Bochum gewonnen

Bereits im Hinspiel hatten sich die beiden Teams ein intensives Spiel geliefert. Bemerkenswert dabei, dass die Bochumer einen 16-Punkte-Rückstand aufholten und mit 94:85 gewannen. Es war seinerzeit der erste Saisonsieg, erspielt mit einem etwas anderem Team. TJ Crockett und Jalon Bradley waren da noch nicht im Team, dafür Miki Servera. Er hat den Verein inzwischen verlassen.

Durch die personellen Veränderungen hat das Bochumer Team an Qualität gewonnen. Dazu kommt, dass Trainer Felix Banobre zuletzt und auch gegen Dresden alle Profis dabei hatte. Auch Lars Kamp. Er hatte sich im Training die Nase gebrochen, konnte aber mit Maske spielen.

Dennoch liefen die Bochumer auch im Rückspiel liefen über weite Strecken des Spiels einem Rückstand hinterher. Dresden, erst zu dieser Saison in die ProA aufgestiegen, präsentierte sich als echter Play-off-Kandidat. Bis zur Halbzeit hatten alle Dresdener gepunktet. Punkt für Punkt arbeitete sich Bochum heran, beim 60:61 war das Spiel Mitte des dritten Viertels wieder komplett offen. Dresden traf in der Folgezeit etwas besser, Bochum verlor Garrett Sams nach dessen fünften Foul.

Mit fünf Punkten Rückstand ging Bochum in die letzte Spielminute. Am Ende waren es wie im Hinspiel neun Punkte. Sonntag geht es für die Stars direkt weiter. In der zweiten Partie dieses Doppelspieltags spielen sie um 15 Uhr bei den Eisbären Bremerhaven.

Viertel: 24:29, 26:28, 20:18, 14:18

Bochum: Sams (1), Geske (11), Liedtke, Kamp (2), Dietz, Grof (7), Andre (12), Crockett (13), Bradley (14), Garrison (10), Drescher (4), Alte (10)

