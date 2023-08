Sparkassen Stars Bochum komplettieren Kader – erster Test

Bochum. US-Guard Matthew Strange wechselt aus der NCAA I zu den Sparkassen Stars Bochum. Er ist für einen Pro-A-Spieler aber relativ klein.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum haben den letzten freien Platz im Kader für die Saison 2023/2024 vergeben. Sie mit Matthew Strange einen Guard, einen Aufbauspieler. Der 24-jährige Texaner spielte zuvor für die Southeastern Louisiana University in der höchsten College-Spielklasse der USA.

Seine Stärken auf dem Court beschreibt er selber kurz und knapp: „I´m a shooter“. Ich bin ein Werfer. Genau diese Stärke hat die sportliche Leitung der Sparkassen Stars überzeugt, dass er auch in der ProA Fuß fassen kann. Mit einer Körperhöhe von 1,80 Meter liegt er wahrscheinlich deutlich unter der durchschnittlichen Größe eines ProA-Spielers. „Aber“, sagt Bochums Trainer Felix Banobre, „er ist ein sehr physischer Spieler.“

Diese Verpflichtung sei sehr interessant. „Seine Arbeitseinstellung und sein Wille zu lernen wie man in einer starken Liga bestehen kann ist außergewöhnlich. Er ist ein sehr physischer Spieler mit einigen dominanten Fähigkeiten.“ Es werde etwas dauern bis er das Level in der ProA erreicht habe. „Aber ich bin mir sicher“, sagte Banobre, „dass er es erreichen wird und dem Team sehr helfen. Ich freue mich sehr mit ihm zu arbeiten und ihm alles zu vermitteln was er braucht.“

Sparkassen Stars Bochum verlieren ersten Test gegen Leverkusen

Matt Strange startete mit acht Jahren mit dem Basketballsport in seinem Heimatort The Woodlands im Bundesstaat Texas. In seiner Highschoolzeit lief für das Team der Saint Pius Highschool in Houston auf um dann 2018 an die South Eastern Louisiana University zu wechseln. Nach einem kurzen Gastspiel am New Mexico Junior College kehrte er 2020 zu den Lions nach Louisiana zurück und schloss dort das Studium Business Administration mit dem Master Degree ab. 2022 wurde er in das Southland Conference All-Academic Second Team gewählt.

Auch Tobias Steinert, Geschäftsführer der Bochum ist sich sicher, dass Strange dem Team weiterhelfen wird. „Er hat seine Wurfqualitäten bereits am College unter Beweis gestellt und wird uns als harter Arbeiter zur Verfügung stehen. Er hat sich in den ersten Tagen beim Team bereits gut eingefunden und ich bin sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung in seinem ersten Profijahr.“

Am Samstag stand für die Bochumer nun der erste Test an. Auf Einladung des BC Langendreer, der an diesem Tag ein Oberligaturnier ausrichtete, ging es gegen die Bayer Giants Leverkusen. In der ProA hatten die Bochumer Leverkusen in der vergangenen Saison zweimal bezwungen. Dieses Testspiel aber gewannen die Leverkusener mit 96:93.

A1 - 1A – Der Newsletter für die Bochumer Kreisliga A1 Unser Newsletter bringt Sie immer vor und nach dem Spieltag auf den neuesten Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum