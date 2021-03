Sparkassen Stars Bochum können in Münster den Titel sichern

Bochum Drei Spiele stehen für die Sparkassen Stars Bochum in der 2. Liga ProB noch an. In Münster könnten sie vorzeitig den Titel klar machen.

Mehr Topspiel geht dann auch in der 2. Basketball Bundesliga ProB kaum. Die VfL Sparkassen Stars Bochum spielen drei Spieltage vor dem Ende der regulären Punkterunde gegen den derzeitigen Dritten, die WWU Baskets Münster. Mit einem Sieg in Münster, Samstag, 19 Uhr, könnten die Sparkassen Stars bereits den Gewinn der Hauptrunde der ProB-Nord klar machen.

Bereits das Hinspiel stand unter ähnlichen Vorzeichen. Genau wie die Bochumer haben auch die Münsteraner vor der Saison ihr Saisonziel klar formuliert. Auch sie wollen aufsteigen. Das Hinspiel am vierten Spieltag in der Bochumer Rundsporthalle zeigte ihnen, dass der weg dahin nur über Bochum führt. Die Bochumer setzten sich mit 84:71 gegen den ambitionierten Konkurrenten durch. Sie zeigten dabei im ersten Viertel sofort, dass sie das Spiel gewinnen wollen. Mit intensiver Defensive und gewohnt guter Offensive hatten sie Münster im Griff.

Jasper Günther ragt heraus

Im Team von Münsters Trainer Philipp Kappenstein ist der 21-jährige Aufbauspieler Jasper Günther mit 13,7 Punkten und 5,3 Assists der Topscorer. Die meiste Unterstützung bekommt er vom US-Amerikaner Marck Coffin. Er steuert neben 12,2 Punkten auch 5,2 Rebounds bei. Der britische Flügelspieler Malcolm Delpeche bringt es im Schnitt auf zehn Punkte und 7,1 Rebounds pro Spiel, Jan König überzeugt mit 9,6 Zählern und 4,1 Rebounds.

Am vergangenen Wochenende standen für die Münsteraner gleich zwei Spiele gegen die BSW Sixers an. Das Heimspiel am Freitag verloren sie mit 80:81, das Rückspiel in Sandersdorf am Sonntag gewannen sie mit 75:60.

Münster zeigt starke Reaktion

„Wenn man sich bei Münster die Möglichkeit der Reaktion innerhalb einer kurzen Zeit zwischen zwei Spielen am vergangenen Wochenende anschaut, muss man festhalten, dass sie ein Kandidat für den Aufstieg in die ProA sind", sagte Bochums Trainer Felix Banobre. "Ihre tiefe Rotation, die Qualität der Spieler, das Coaching und die aggressive Full-Court-Defense zeichnen sie genauso aus wie ihre starke Offensive. Dieses Spiel wird wichtig für beide Teams, da man sich in dem neuen Playoff-Modus noch weitere Male begegnen könnte. Unser Team erwartet ein sehr herausforderndes, physisches und intensives Spiel.“

Ein Sieg in Münster würde für die Bochumer den Gewinn der Hauptrunde der ProB-Nord bedeuten. Das würde ihnen die beste Ausgangsposition für die erste Playoff-Gruppenphase sichern. „Die Playoffs stehen vor der Tür und diese Partie ist schon quasi eine Einstimmung auf die heiße Phase der Saison ab Mitte März", sagte Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert. "Wir sind uns selbstverständlich der Schwere der Aufgabe bewusst, wollen aber den Sieg der Hauptrunde schnellstmöglich perfekt machen. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Mannschaft aktuell so viel Spiellaune hat, dass sie mit der notwendigen Leichtigkeit in dieses Topspiel gehen werden.“

Nur Elijah Allen fehlt noch

Personell hat sich die Situation bei den Bochumern weiter entspannt. Seit dem vergangenen Wochenende ist Kapitän Marco Buljevic wieder in den Kader zurückgekehrt, so dass aktuell Elijah Allen aktuell der einzige verletzte Akteur der Bochumer ist. Er ist nach seiner Knieverletzung weiter im Aufbautraining. Mit welchem Kader Headcoach Banobre nach Münster fahren wird, entscheidet er erst nach dem Abschlusstraining am Freitagabend.