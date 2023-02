Sparkassen Stars Bochum: Keine Toleranz für Gewalt

Bochum. Nach Vorfällen mit zwei Verletzten beim letzten Heimspiel appellieren die Sparkassen Stars Bochum an alle Fans, Basketball friedlich zu feiern.

Nach Vorfällen mit zwei Verletzten beim letzten Heimspiel appellieren die VfL Sparkassen Stars Bochum an alle Fans, Basketball als Familienfest zu feiern.

Beim Heimspiel der 2. Basketball-Liga ProA gegen Leverkusen war es wie berichtet laut Polizei zu Auseinandersetzungen gekommen zwischen dem Sicherheitsdienst und Heimfans, zwei Personen wurden verletzt. Zuvor sollen laut Verein einige vermummte Bochumer Fans die Anhänger der Gäste provoziert haben und wurden daher der Halle verwiesen.

Am Dienstagnachmittag veröffentlichte der Klub eine Stellungnahme. „Liebe Basketballfans, leider mussten wir am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen Zeugen eines unschönen Zwischenfalls in der Rundsporthalle werden“, schreibt die Geschäftsleitung der Sparkassen Stars, Gundula und Hans Peter Diehr sowie Tobias Steinert.

Sparkassen Stars Bochum: Gezielte Provokation gegen die friedlichen Gäste

„Ausgehend von einer gezielten Provokation gegen die friedlichen Fans der Gäste aus Leverkusen und den danach ergriffenen Maßnahmen kam es in der zweiten Halbzeit zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Heimfans und dem Sicherheitsdienst, die diese aus der Halle geleiten sollte. Wir, die Geschäftsleitung der VfL Sparkassen Stars Bochum, verurteilen ein derartig provozierendes Verhalten aufs Schärfste und machen deutlich, dass dies in der Rundsporthalle absolut fehl am Platze ist!“, so die Geschäftsleitung.

Weiter heißt es: „Die Heimspiele der VfL Sparkassen Stars Bochum waren und sind ein friedliches Event, das auch von vielen Familien besucht wird, und das werden sie auch weiterhin bleiben. Gemeinsam haben wir in dieser Saison zuletzt zwei stimmungsvolle Derbys gegen Hagen und Paderborn gewonnen. Es war ein sehr stimmungsvolles und friedliches Miteinander beider Fangruppen – genau dafür stehen wir! Provokantes Verhalten, Bedrängung der Gästefans und körperliche Auseinandersetzungen werden von uns nicht toleriert und auch weiterhin konsequent mit dem Ausschluss von der Veranstaltung und Hallenverboten geahndet.“

Allen friedlichen Anhängern, die Zeugen dieses Vorfalls werden mussten, versprechen wir, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um derartige Situationen künftig zu vermeiden. Aufgrund der derzeitigen polizeilichen Ermittlungen sehen wir von weiteren Stellungnahmen ab. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass wir weiterhin alles dafür geben werden, dass die Heimspiele ein solch tolles und friedliches Event bleiben, wie sie es bis auf den Vorfall am vergangenen Samstag immer waren.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum