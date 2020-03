Bochum. In der 2. Basketball-Bundesliga steht der letzte Spieltag an. Für die Sparkassen Stars Bochum ist alles drin: Aufstiegsrunde und Abstiegsrunde.

Für Hans Peter Diehr ist klar, was die Basketballfans unter Bochums Bürgern am Samstagabend machen sollten. „Alle in die Halle“, sagt der Finanzvorstand der VfL Sparkassen Stars Bochum. Eine spannendere Ausgangslage als vor dem Spiel der Sparkassen Stars gegen LOK Bernau könnte es indes kaum geben. Für beiden Teams ist das letzte Spiel der regulären Punkterunde in der 2. Basketball-Bundesliga ProB. Für beide ist ein Finale, ein Endspiel. Diehr spricht von einer „Hochspannungsbegegnung“. Das Team, das gewinnt, steht in den Playoffs. So viel ist schon mal klar.

Dazu gibt es aber noch für beide Teams andere Türen, durch die sie zu den Entscheidungsspielen um einen möglichen Aufstieg in die ProA kommen könnten. Diehr hat zumindest für die Bochumer alle Möglichkeiten aufgeschrieben.

Der VfL erreicht die Play-Offs wenn . . .

Der VfL erreicht die Play-Offs sicher wenn,

- er sein Heimspiel gegen Bernau gewinnt

- oder Oldenburg zuhause gegen Stahnsdorf verliert

- oder die BSW Sixers in Düsseldorf verlieren.

Der VfL braucht hingegen Schützenhilfe wenn

- er sein Heimspiel gegen Bernau verliert.

„Wenn dann Oldenburg gegen Stahnsdorf und die Sixers in Düsseldorf gewinnen“, sagt Diehr, „müssten sowohl Dresden in Münster als auch Wedel in Iserlohn verlieren. Gewinnt nur eines dieser beiden Teams, landen wir in der Abstiegsrunde.“

Bis auf Mario Blessing sind alle fit

Diesen schlechtesten aller Fälle wollen sie beim VfL unbedingt vermeiden. Auch Trainer Felix Banobre hat keine Lust auf dieses Szenario. „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen“, sagt er. „Wir haben es selber in der Hand.“ Gleichwohl weiß er um die Schwere der Aufgabe. Im Hinspiel waren die Bochumer in Bernau chancenlos. Bernau profitiert von der Zusammenarbeit mit der Bundesligamannschaft von Alba Berlin. Drei Berliner Perspektivspieler sind auch bei Bernau im Kader. Center Kresimir Nikic bekam erst kürzlich Minuten für die Berliner im Europapokal, dazu kommen Lorenz Brenneke und Malte Delow. Topscorer der Mannschaft aber ist der US-Amerikanische Center Dan Oppland. Er wechselte aus Heidelberg und der ProA nach Bernau.

Dem kann Banobre immerhin einen fast kompletten Kader entgegensetzen. Bis auf den weiterhin verletzten Mario Blessing sind alle Akteure fit. „Die Spieler mögen solche Spiele“, sagt Banobre. „Als Trainer ist man eher angespannt. Aber wir müssen unser Spiel spielen und unsere Sachen machen. Am Ende zählt das Ergebnis.“ Und ja, es sei ein „big game“, ein großes Spiel. Also: Alle in die Halle.