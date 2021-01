Sparkassen Stars Bochum gewinnen klar beim SC Rist Wedel

Johannes Joos (r.) gewann mit den VfL Sparkassen Stars Bochum in Wedel.

Bochum Die Sparkassen Stars Bochum bleiben Erster der 2. Liga ProB. In Wedel gab es einen klaren Sieg. Nun geht es gegen den Zweiten Itzehoe.

Mit einem klaren Sieg haben sich die VfL Sparkassen Stars Bochum auf das Topspiel gegen den Zweiten Itzehoe Eagles eingestimmt. Beim SC Rist Wedel gewannen die Bochumer mit 100:84 (62:40). Es war der elfte Saisonsieg.

Mehr Spitzenspiel geht dann am kommenden Freitag nicht. Die Bochumer sind Spitzenreiter und erwarten den direkten Verfolger Itzehoe. Die Bochumer hoffen, dass bis dahin vielleicht einer der verletzten Spieler zurückkommt.

Ohne Buljevic und Allen

Bereits vor der Partie in Wedel stand fest, dass Elijah Allen und Marco Buljevic nicht würden spielen können. Beim SC Rist Wedel fehlten allerdings ebenso wichtige Akteure: Topscorer Tucker Haymond und die beiden Doppellizenzspieler Jürgen Rich und Justus Hollatz.

„Es war heute ein sehr wichtiges Spiel für uns, da wir zurück zu unserem Spiel finden mussten, was wir in der Vorwoche gegen Köln nicht geschafft haben", sagte Trainer Felix Banobre. "Es war ein gutes Spiel, in dem jeder Spieler seine Möglichkeit bekommen hat, zu spielen. Ich bin glücklich, dass wir den Sieg mitgenommen haben und jetzt geht die Vorbereitung auf kommenden Freitag los.“

Böther macht die Einhundert voll

Bereits in den ersten beiden Vierteln legten die Bochumer den Grundstein zum Sieg. Das erste Viertel gewannen sie mit 26:21, das zweite mit 36:19. Im weiteren Verlauf wurde das Spiel ausgeglichener, da Banobre viel wechselte und dadurch die Wedeler mehr Möglichkeiten bekamen. Entscheidend verkürzen konnten sie aber nicht. Die Bochumer behielten die Kontrolle über die Partie. Youngster Ben Böther war es 28 Sekunden vor Schluss vorbehalten, den 100. Punkt für die Bochumer zum 100:84-Endstand zu erzielen.

„Wir konnten heute einen souveränen Auswärtssieg einfahren und haben heute alle Spieler auf dem Feld gesehen", sagte Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert. "Unsere Youngster konnten heute einige Minuten sammeln, was sehr erfreulich ist. Am Ende haben wir das Spiel über die vollen 40 Minuten bestimmt und kontrolliert. Dies war wichtig nach der Niederlage im letzten Spiel. Jetzt gilt die volle Konzentration unserem Heimspiel gegen Itzehoe am kommenden Freitag, das dem absoluten Topspiel der ProB Nord gleichkommt.“

Viertel: 21:26, 19:36, 21:19, 23:19

Bochum: Joos (21 Punkte, 10 Rebounds), Geske (15 Punkte), Jasinski (15), Servera (13 Punkte, 8 Assists), Kamp (13), Dietz (6), Behr (5), Jung (5), Lang (4), Böther (2), Bungart, Bilski