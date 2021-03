Sparkassen Stars Bochum erwarten den Letzten zum Abschluss

Für Miquel Servera (l.) und die VfL Sparkassen Stars Bochum steht das letzte Spiel der Hauptrunde an. Es geht in Bochum gegen den Liga-Letzten ETV Hamburg.

Bochum. Für die VfL Sparkassen Stars Bochum endet die Hauptrunde. Das Team von Trainer Banobre will sich gegen ETV Hamburg für die Playoffs einspielen.

Die VfL Sparkassen Stars Bochum sind bereits für die Playoffs der 2. Bundesliga ProB qualifiziert. Durch den Sieg bei den WWU Baskets Münster hatte sich das Team von Trainer Felix Banobre den Titel in der Hauptrunde der Nordstaffel vorzeitig gesichert. Nach dem Nachholspiel am Mittwoch in Bernau steht nun der letzte Spieltag der regulären Punkterunde an. Auch beim Heimspiel am Samstag, 13. März, gegen den ETV Hamburg wird Banobre auf einige Akteure verzichten.

Wie bereits am Mittwoch beim Spiel in Bernau wird er einigen Spielern eine Verschnaufpause gönnen. Neben Elijah Allen, der nach weiter im Aufbautraining ist nach seiner Knieverletzung, werden voraussichtlich Lars Kamp (Regeneration), Julian Jasinski (Sprunggelenksblessur aus dem Bernau-Spiel) und Kilian Dietz (persönliche Gründe) nicht dabei sein.

Geske und Joos kehren ins Team zurück

Mit Niklas Geske und Johannes Joos werden dagegen zwei Spieler wieder zurück in den Kader kehren, die gegen Bernau ausgesetzt hatten. „Es ist wichtig, dass wir den Rhythmus nicht komplett verlieren vor den Playoffs. Deswegen werden unsere Coaches mit Augenmaß bei der Zusammenstellung des Kaders vorgehen“, sagte Bochums Geschäftsführer Tobias Steinert.

Die Hamburger sind derzeit mit vier Siegen bei 16 Niederlagen Letzter der ProB Nord. Angeführt wird das Team von Trainerin Sükran Gencay vom aktuellen Topscorer der Liga, Mubarak Salami, der 26 Punkte und 5,9 Rebounds pro Spiel abliefert. Abdulai Abaker mit 15,8 Punkten, Vidmantas Uzkuraitis mit 12,4 Punkten und Marcel Hoppe mit 10 Punkten im Schnitt sind die weiteren drei herausragenden Spieler der Hamburger.

Spieler haben Selbstvertrauen getankt

„Für uns wird es in der letzten Partie der Hauptrunde vorrangig darum gehen, den gesamten Kader für die Playoffs vorzubereiten“, sagte Steinert. „Darauf lag bereits am vergangenen Mittwoch beim Spiel in Bernau der Fokus. So konnten einige Spieler Selbstvertrauen tanken für die anstehenden Aufgaben.“

Das Spiel gegen den ETV Hamburg wird am Samstag ab 19 Uhr letztmals kostenfrei über sportdeutschland.tv gestreamt.